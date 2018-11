Intesa Sanpaolo presenta il premio “Women value company 2019”

Circa 1.000 imprese partecipanti, distribuite su tutto il territorio italiano, 221 aziende finaliste, otto incontri organizzati nelle principali città italiane e quattro imprese premiate per l’eccellenza delle politiche attuate a favore della parità di genere: dopo il grande consenso e il successo di partecipazione raccolti nelle prime due edizioni, riparte anche per il 2019 il «Premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo», pensato e realizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario insieme al Gruppo Intesa Sanpaolo. Obiettivo, coinvolgere le imprese in un percorso di empowerment femminile e dare visibilità alle pratiche più virtuose e innovative, innescate dalle aziende per garantire pari opportunità e percorsi di carriera. Nelle precedenti edizioni, il riconoscimento è andato a Vetrya, di Orvieto, specializzata nello sviluppo di soluzioni sui canali di comunicazione e media digitali; Pegaso, di Verona, guidata da due donne, che produce integratori di origine naturale per il benessere psico-fisico; Zeta Service, con sede principale a Milano, che offre servizi di amministrazione del personale, consulenza del lavoro e sviluppo del capitale umano; e Arterra Bioscience, di Napoli, piccola impresa biotech che sviluppa tecnologie innovative per l’individuazione di molecole ad attività dermo-cosmetica. La terza edizione del «Premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo» si avvia oggi, con l’apertura del bando destinato alle piccole e medie imprese pubbliche e private (secondo i criteri della Raccomandazione della Commissione Europea 2003 361/CE), a prevalente capitale italiano e non appartenenti a gruppi, che abbiano registrato buone performance economicofinanziarie e che si siano distinte nell’applicazione di politiche di valorizzazione del lavoro femminile e di gestione della gender diversity: servizi di conciliazione famiglia/lavoro; iniziative volte a garantire ai dipendenti, uomini e donne, una serena gestione del loro tempo in azienda (benefit, voucher, asili nido interni,…); politiche flessibili di organizzazione del lavoro; politiche retributive di merito non discriminatorie; piani di sviluppo e valorizzazione delle competenze e carriere femminili, con ampia presenza di donne in posizioni manageriali o apicali.

Le imprese che si riconoscono in questo profilo potranno autocandidarsi entro il 15 febbraio 2019, compilando il questionario on line pubblicato sui siti www.intesasanpaolo.com e www.fondazionebellisario.org. Intesa Sanpaolo selezionerà inoltre tra le proprie aziende clienti un panel di piccole e medie imprese eccellenti, invitandole a partecipare alla selezione. Le due imprese, una piccola e una di medie dimensioni, che più delle altre si siano distinte per aver investito sul superamento del gender gap e sulla crescita al femminile, saranno premiate a giugno del prossimo anno a Roma, nell’ambito della XXXI edizione del Premio Marisa Bellisario «Donne ad alta quota». Alle altre imprese che avranno superato la selezione, in virtù dei requisiti richiesti dal bando, sarà assegnato un ulteriore riconoscimento, nel corso di una serie di eventi promossi sul territorio.

Proprio il roadshow è stato un elemento cruciale di successo nelle prime due edizioni del premio. Un’occasione straordinaria per far conoscere tra loro e condividere le esperienze delle aziende finaliste, provenienti da storie, settori e territori molto diversi, ma tutte accomunate dall’entusiasmo e dalla volontà di farsi portatrici di un messaggio fondamentale: ovvero che una maggiore partecipazione femminile al mondo lavorativo e imprenditoriale possa concretamente rappresentare, per il nostro Paese, un fattore strategico di sviluppo e di crescita economica e sociale.