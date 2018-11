FCA, nuova vita per la vecchia casa della Ritmo e della 124 spider: sarà centro distribuzione Mopar

In mezzo a tante notizie poco positive (tanto che Fiom sarà in presidio sabato mattina in piazza Castello), finalmente anche un raggio di sole per l'universo di FCA. Lo storico stabilimento Fiat di Rivalta, nei pressi di Torino, diventerà infatti uno dei centri globali di distribuzione ricambi del brand Mopar per Europa, Medio Oriente, Africa (la cosiddetta area Emea) e altri mercati mondiali. Mopar - divisione autorizzata per i pezzi di ricambio montati di primo impianto sui modelli prodotti da Fiat Chrysler Automobiles - opera oltre 160 mercati e vanta più di 50 centri di distribuzione ricambi in più di 20 Paesi.

A quella ex fabbrica sono legati molti ricordi dei torinesi e non solo: da lì sono uscite infatti vetture mitiche come la Ritmo o la Bravo, ma anche la Dino o la 124 spider. Ora il futuro si veste da magazzino orientato a tecnologie innovative, sostenibile a livello ambientale e con una forte impronta di efficienza energetica. Numeri alla mano, le stime prevedono che dal nuovo centro si potranno supportare oltre 5.000 destinazioni. Insomma, se non un biglietto da visita, di sicuro un tassello importante del nuovo responsabile FCA per l'Emea, proprio il torinese Pietro Gorlier, che ha voluto sottolineare come "Alla luce dello sviluppo del brand Mopar a livello internazionale, la soddisfazione dei clienti continua a essere una delle nostre priorità globali".

E soddisfazione viene espressa, tra i sindacati, da Fim-Cisl, per voce del suo segretario provinciale Claudio Chiarle: "Un interessante segnale concreto di stabilizzazione e sviluppo di FCA a Torino è il riutilizzo e la riqualificazione dello storico stabilimento Fiat di Rivalta, che iniziò l'attività nel 1967. Si rafforza così, con un operazione di trasferimento e nuovo investimento, un’attività legata all’aftermarket, che è sempre più redditizia e importante nel rendere ogni vettura unica per il cliente”.