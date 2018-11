Torino e le Langhe-Roero sbarcano in vetrina a New York con Eataly

Il capoluogo piemontese e le Langhe e Roero, nell’anno del cibo italiano, si presentano come una sola destinazione nella sede Eataly Flatiron di New York

Prosegue l’attività di promozione internazionale di Torino e del territorio di Langa e Roero unite sotto il claim “Torino and Langhe Roero Together”. Dopo le presentazioni svoltesi a Parigi e a Stoccolma, il road show fa tappa a New York.

L’occasione per presentare i due territori è nata grazie all’ideazione dell’iniziativa “La settimana piemontese” da sabato 10 a domenica 18 novembre. Negli spazi centrali degli store Eataly Flatiron e Eataly Downtown, dedicati alla destinazione e animati da immagini, i visitatori possono scoprire le bellezze ed eccellenze di Torino e delle Langhe attraverso i materiali di promozione in libera distribuzione oltre alla possibilità di degustare menu piemontesi nei vari ristoranti. Una cartolina promozionale, stampata in 3 mila copie, distribuita nell’arco della settimana (valida dal 10 novembre al 31 maggio 2018) offre inoltre una riduzione sui prodotti e ristoranti nella sede di Eataly Torino; presentandola all’Ufficio Turistico di Langhe Roero ad Alba, visita e degustazione gratuita in una rinomata cantina del territorio grazie a Piemonte On Wine e presso l’Ufficio del Turismo di Torino, riduzione sull’acquisto della Torino+Piemonte Card.