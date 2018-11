Il 20 novembre migliaia di bimbi per le vie di Torino per la Marcia dei Diritti

Il 20 novembre decine di bambini per le vie del centro di Torino per la Marcia dei Diritti. Un evento organizzato dal Comitato Provinciale di Torino per l'Unicef, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, nel 29' anniversario della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Attesi un migliaio di bimbi, ragazzi, docenti e famiglie delle scuole di Torino che sfileranno contro ogni tipo di discriminazione.

La Marcia prenderà il via da piazza Solferino alle 9:30 per snodarsi lungo via Alfieri, via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Castello, via Palazzo di Città, per concludersi alle 11 davanti al Comune.