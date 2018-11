Borgo Rossini, alla Film Commission arriveranno i festival

Era un progetto nell’aria da diverso tempo, ma sembra che nel giro di sei mesi vedrà finalmente la luce. I tre festival cinematografici amministrati dal Museo Nazionale del Cinema (Torino Film Festival, Lovers e CinemAmbiente) sposteranno buona parte dei propri uffici nei locali vuoti della Film Commission, in via Cagliari, nel quartiere Borgo Rossini. Un trasloco che consentirà un notevole risparmio sugli affitti, decisamente meno cari rispetto a quelli di via Montebello.

L’annuncio è arrivato ieri, in occasione della commissione cultura che, al Comune di Torino, ha audito Toffetti e la direttrice del Tff, Emanuela Martini, arrivata nella Sala dell’Orologio per presentare il programma di quest’anno (il festival prende il via il 23 novembre con la sua 36a edizione). Sarà necessario aspettare ancora un po’, perché le pratiche necessarie richiederanno del tempo e a breve, ha spiegato il presidente del Museo, sarà firmato il nuovo contratto di affitto. Non è ancora deciso, invece, che cosa sarà effettivamente spostato, dato che i locali di Film Commission non sono abbastanza grandi per ospitare tutto e qualcosa, necessariamente, resterà in via Montebello, anche per mantenere un appoggio vicino al Cinema Massimo.

Borgo Rossini, quindi, attende l’arrivo degli uffici dei tre festival gestiti dal Museo del Cinema. E arriveranno proprio negli spazi di via Cagliari che, fino a maggio di quest’anno, sono stati occupati dal centro sociale Manituana, un “laboratorio culturale”. Dopo lo sgombero, accolto con favore da alcuni residenti del quartiere, era seguita una manifestazione con un centinaio di persone, poi gli spazi erano rimasti vuoti. Il Manituana era principalmente una sede per studenti (con relativa aula studio sempre aperta), ma anche per incontri, dibattiti e proiezioni. Da quel momento non ha ancora trovato una nuova collocazione che, a quanto pare, non potrà più essere in via Cagliari.