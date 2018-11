Torinoedintorni: eventi e manifestazioni del terzo weekend di novembre

Nonostante il clima sia incerto e dia, spesso, adito a confusione non solo meteorologica, ma anche psicofisica, non sarà confusa la programmazione del terzo weekend di novembre che interesserà la città di Torino e i suoi dintorni, tra musica, teatro, circo, rassegne tematiche, fiere e sport.

Per quanto riguarda la prima, da non perdere l’appuntamento con il musical “Peter Pan”, fino a domenica 18 al Teatro Alfieri, dove i venti performer diretti da Maurizio Colombi animeranno un mondo magico arricchito da effetti speciali e musiche rock coinvolgenti. Il cui autore, Edoardo Bennato, sarà in concerto, nel frattempo, al Teatro Colosseo – domani sera, sabato 17 –, per presentare il “Pinocchio & Company Tour 2018”, che partirà dal nuovo singolo “Mastro Geppetto” per poi ripercorrere i brani storici del rocker, in due ore di musica, video e interazione continua con il pubblico. Sempre domani sera, inoltre, si esibirà un altro cantautore dall’anima rock, Martin Sexton, il quale salirà sul palco del FolkClub per far conoscere al pubblico il suo ultimo lavoro discografico, “Mixtape of the Open Road”, un viaggio attraverso il tempo e lo spazio che attraverserà tutti gli Stati Uniti, i territori e gli stili.

Ma gli appuntamenti di natura culturale non finiranno qui. Il weekend, infatti, vedrà la presenza del Cirque du Soleil al Pala Alpitour, impegnato in “Toruk – Il primo volo”, show liberamente ispirato al film campione d’incassi “Avatar” di James Cameron che coinvolgerà il pubblico in un’odissea sfumata di immaginazione, scoperta e possibilità, nella quale la bravura tecnica e lo stile inconfondibile dei membri della compagnia si sposeranno all’immaginario proprio della pellicola, dando luogo a un prodotto eccezionale che catturerà mente, cuore e sensi degli spettatori. A teatro, invece, si segnalano: “Razza umana”, domani sera al Teatro Dora, un’indagine al femminile sugli olocausti, da quelli più intimi a quelli che interessano l’umanità intera, a cura della compagniaAtelier Scimmie Nude; “Uova toste”, domenica al Teatro Civico Garibaldi di Settimo Torinese, promosso dall’associazione culturale Mulino ad Arte e incentrato sul tema delicato dei disturbi alimentari infantili; e, infine, sempre domenica, “I viaggi galattici di Max”, al Teatro San Paolo di Rivoli, spettacolo “futuristico” basato sul libro divulgativo per bambini dell’astronauta Roberto Guidoni “Così extra, così terrestre”.

Per concludere, si consigliano, ancora, le seguenti manifestazioni tematiche: l’annuale Fiera dij Coj, a Settimo Torinese, la tradizionale rassegna dedicata ai cavoli, tra i migliori prodotti tipici locali, con stand, bancarelle di imprese agricole, l’area verde “Vecchia fattoria”, dimostrazioni pratiche artigianali e molto altro; solo domenica, invece, il mercato della biodiversità ai Giardini Sambuy, giornata dedita alla rigenerazione urbana attraverso il mercato dei produttori, l’arte di strada e il bookcrossing; e, sempre domenica, “La Mezza che vale” e “La Dieci che vale”, maratone aperte a tutti gli interessati che si terranno nella splendida location del Castello, nel Parco del Valentino di Torino.