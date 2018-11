Alpignano, si sposta la sede della ex guardia medica

Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Alpignano attualmente ubicato presso la sede del Poliambulatorio dell’ASL di Via Philips, 2, sarà trasferito da domani, sabato 17.11.2018 presso la RSA per Anziani “Al Castello” sita in Alpignano in Via Collegno, 2 , che mette a disposizione uno spazio più funzionale ed idoneo rispetto a quello attuale.

Dopo un’analisi scrupolosa e capillare nell’area territoriale, si è infatti individuata come idonea la soluzione proposta dalla RSA, in quanto in grado di fornire non solo i locali ma anche una struttura idonea all’accesso del servizio da parte di persone con disabilità e dotata di tutte le professionalità necessarie in caso di necessità.

Gli orari del servizio sono i seguenti:

· dal Lunedì al Venerdì dalle ore 20.00 alle ore 08.00

· Sabato e Prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 08.00 del giorno successivo

· Domenica e Festivi dalle ore 08.00 alle ore 08.00 del giorno successivo

L’attivazione del Servizio di continuità Assistenziale presso la RSA “Al Castello” si affianca alla recente stipula del protocollo di intesa fra la citata RSA e l’ASL TO3 ( nella foto il Dr. Flavio Boraso – Direttore Generale dell’ASL TO3 ed il Dr. Alberto Ansaldi Amministratore della RSA) per consentire presso la RSA stessa le prenotazioni di esami e visite specialistiche ad integrazione del locale CUP; gli orari di fruizione del servizio di prenotazione di esami e visite sono i seguenti:

· Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,

· Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

· Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Quanto sopra rientra in un contesto di salvaguardia dei servizi sanitari sul territorio come da indicazioni della Direzione Generale dell’ASL, circostanza che comporta, nel caso di Alpignano, anche l’individuazione, avvenuta da poco (ed in corso di avanzata definizione) di una possibile idonea soluzione alternativa alla sede di Via Philips ove spostare i servizi sanitari ed amministrativi mantenendoli però logisticamente centrali e comodi per i cittadini.

Dello spostamento del Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e dell’avvìo delle Prenotazioni CUP è stata data la necessaria informazione anzitutto presso tutte le sedi distrettuali dell’ASL, alle Amministrazioni Comunali, ai Medici e Pediatri di Famiglia e a tutti gli operatori interessati. E’ in corso di affissione, in questi giorni, ulteriore cartellonistica presso i CUP Aziendali per l’informazione al cittadino.