Massimo Giuntoli: l'Ordine degli Architetti sempre più vicino alla cittadinanza con "architettare la città", nuovo motore innovativo in vista di Torino 2050

L'Ordine degli Architetti di Torino si conferma un organismo dinamico, non certo rinchiuso in una torre d'avorio, ma capace, invece, di scendere in campo per lavorare a favore di una trasformazione progettuale positiva della città, in vista di Torino 200, ed in dialogo costante con i cittadini.

"Dall'esigenza di ascoltere i cittadini, in primis nelle Circoscrizione, è nata - spiega il presidente dell' Ordine degli Architetti di Torino, Massimo Giuntoli - l'iniziativa "Architettiamo la città", che consiste in una serie incontri con i cittadini nelle Circoscrizioni, per raccogliere in input ed in output le iniziative sul territorio. Facciamo conoscere loro gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni. È fondamentale, infatti, rendere i cittadini consapevoli dei cambiamenti urbani, stimolando un vivace dibattito sulle trasformazioni dei luoghi in cui la popolazione urbana vive, informandola ulteriormente sugli incentivi disponibili per migliorare il patrimonio privato e sensibilizzandola sull'importanza di questo tipo di investimenti.

"Architettiamo la città" si è articolato in un ciclo di undici incontri che si sono sviluppati da 25 giugno scorso ad ottobre, attraverso le otto Circoscrizioni cittadine. L'Ordine degli Architetti si è fatto interprete e portatore con la Città delle esigenze della cittadinanza, in vista della revisione del piano regolatore".

" Sarebbe molto positivo - aggiunge l'architetto Massimo Giuntoli - rendere concrete le ricerche attuate attraverso interviste che abbiamo effettuate ad attori da noi ritenuti un modello a livello europeo in determinati campi, come nel caso dei mercati, l'intervista al sindaco di Bruxelles, che rappresenta un modello da imitare. Abbiamo, inoltre, analizzato i processi che hanno portato ai reinvestimenti in città oggi simbolo del progresso in Stati diversi, come Milano, Lione, Lille e Salt Lake City. In particolare Lille, che ha presentato uno stand molto appetibile allo scorso meeting di Cannes, ha potenziato le proprie infrastrutture per facilitare i collegamenti con Parigi ( oggi possibili in mezz'ora) e con Bruxelles, in un tempo altrettanto ridotto".

"L'Ordine degli Architetti Torino - prosegue l'architetto Massimo Giuntoli - vuole stimolare l'attuale amministrazione a ricercare una vocazione ed una progettualità per la nostra città. Lo ha fatto individuando sei parole chiave, che sono state indicate per delineare il futuro di Torino 2050, tra cui la sua vocazione di polo universitario e di nuovo volano culturale. Alla Fiera I Immobiliare di Cannes, purtroppo, lo stand di Torino non era molto attraente e l'attenzione della proposta subalpina si è solo concentrata sull'immagine della Mole. In realtà la nostra città oggi rappresenta molto di più, coinvolge realtà differenziate, quali il Parco della Salute, la Spina ed il Polo di innovazione del Politecnico. Auspichiamo la revisione del piano regolatore e riteniamo che a Torino non ci si possa limitare soltanto ad una riqualificazione dell'esistente, che l'amministrazione cittadina attuale persegue con impegno e convinzione, ma che ci si debba indirizzare ad un rinnovamento, capace di esplicitarsi attraverso un'architettura accattivante, in grado di attrarre nuovi investitori, i giovani e persone che possano scegliere Torino come punto di riferimento per viverci anche se, in diversi casi, lavorano altrove, come a Milano, per esempio. Anche le periferie devono mutare in questo senso e diventare centro di innovazione anche architettonica, seguendo l'esempio perseguito, per esempio, a Parigi con La Defense".