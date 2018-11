Future Park alle Ogr festeggia con i bambini la giornata internazionale dell'infanzia

Quale modo migliore per festeggiare con i bambini la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza alle OGR se non offrendo loro il parco giochi del futuro, dove i disegni prendono vita, i colori si muovono e si possono spostare cose che non ci sono?Giovedì 22 e venerdì 23 novembre, i bimbi da 3 a 10 anni potranno entrare a Future Park al prezzo speciale di 5 euro, e vivere così un’esperienza di realtà virtuale interattiva, che coniuga modalità di gioco tradizionali e digitali, creatività e nuove tecnologie, entertainment ed educazione.

In questo spazio unico in Europa, realizzato dal collettivo teamLab (già autore del padiglione del Giappone a Expo 2015), i piccoli si trasformeranno in creatori di scenari e storie che cambieranno in continuazione: i loro disegni, nati da un foglio bianco, prenderanno vita sui ledwall, grazie all’interazione diretta con gli ambienti digitali, sensibili al tocco, proposti all’interno degli ambienti ludici proiettati nel futuro.

Future Park si sviluppa in quattro differenti postazioni, ognuna delle quali corrisponde a un’esperienza creativa specifica. Light Ball Orchestra è l’area in cui si può interagire con sfere luminose che mutano colore e suono, rispondendo agli stimoli esterni generati dai movimenti dei bambini, fino a formare un’orchestra. Altre sfere sospese reagiscono ai cambiamenti delle sfere a terra, modificandosi in base all’interazione dei partecipanti. A table where Little People Live è un’installazione con tavoli interattivi e proiezioni sensibili che cambiano a seconda degli input immessi dai bambini. La terza proposta si articola in due ambienti futuristici: Sketch Aquarium e Sketch Town.

In Sketch Aquarium le creature marine disegnate dai bambini si animano subito dopo essere state inserite in uno scanner: pesci multicolori, sirene, squali, diventano proiezioni all’interno del mare virtuale e iniziano a nuotare liberamente reagendo al tocco dei piccoli disegnatori. Si possono creare gruppi di pesci e far sì che nuotino insieme oppure, toccando i sacchetti di cibo, si possono “nutrire” gli abitanti del mondo marino. Sketch Town è invece la città immaginaria, sempre diversa, in cui lo spazio urbano si modifica in base ai disegni dei bimbi: macchine, edifici e perfino navicelle spaziali sono proiettati nel paesaggio del futuro e iniziano a muoversi “comandati” dai piccoli.





INFORMAZIONI PRATICHE



OGR Future Park, corso Castelfidardo 22, Torino.

Orari: giovedì-venerdì ore 15-19, sabato-domenica ore 11-19.

Biglietti: giovedì 22 e venerdì 23 novembre prezzo speciale 5 euro.