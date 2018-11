Innovations and networking days a Torino

L’Istituto per la tecnologia dell'informazione applicata del Fraunhofer, la maggiore organizzazione europea per servizi di ricerca e sviluppo applicati, che raccoglie 60 istituti di ricerca applicata nella quale lavorano circa 23.000 tra ricercatori e ingegneri, sceglie Torino come prima città italiana dove ospitare la terza edizione degli Innovations and Networking Days, due mezze giornate di incontro e scambio tra chi fa ricerca e chi la applica, co-organizzate dall’Istituto Boella e dalla Fondazione LINKS, in programma mercoledì 21 e giovedì 22 novembre presso gli spazi di EDIT.

L’evento, focalizzato sul contributo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto della sostenibilità ambientale, intende consentire a Innovatori dell'industria, della ricerca e delle amministrazioni pubbliche di incontrarsi, condividere e discutere i diversi aspetti di questa ampia tematica, al fine di incentivare l’innovazione a livello locale e internazionale e lavorare in sinergia per promuovere nei prossimi cinque o dieci anni innovazioni in tecnologie chiave di rilevanza economica e sociale.

Presiede la due giorni di convegno il dottor Markus Eisenhauer, capo dipartimento di User-Centred Computing e Capo dell'unità Ubiquitous Computing del Fraunhofer. Esperto in modellazione cognitiva e contestuale, nonché nello sviluppo di sistemi partecipativi, nella metodologia di valutazione ergonomica e negli esperimenti cognitivi, vanta una decennale esperienza nel coordinamento di progetti multiculturali internazionali.

“Sono onorato che un ente importante come il Fraunhofer abbia scelto Torino e la Fondazione LINKS, di cui sono Presidente, per tenere un evento importante come gli Innovation and Networking Days.”, sottolinea il Prof. Marco Mezzalama, Presidente di Fondazione LINKS. “I due enti hanno compiuto uno sforzo enorme per realizzare questo evento, pianificando al meglio le due mezze giornate con l'obiettivo di far incontrare gli innovatori dell'industria, della ricerca e delle amministrazioni pubbliche: spero che i partecipanti sfruttino appieno questa opportunità condividendo competenze ed esperienze, creando nuove opportunità di networking e discutendo insieme per un futuro comune, proficuo ed innovativo. Credo che solo attraverso uno sforzo congiunto si possano fissare obiettivi ambiziosi e ottenere risultati di grande impatto”.