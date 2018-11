Un suono rotondo una pulsione: appuntamento con la poesia di Giulia Rusconi

Continua con Giulia Rusconi, giovedì 22 novembre alle ore 18, la stagione di incontri con i poeti contemporanei italiani “Sul Ponte diVersi. I poeti d’oggi”. La poetessa veneziana sarà ospite della Libreria Il Ponte sulla Dora in Via Pisa 46 e del gruppo di lettura “Sul Ponte diVersi”, formato da studenti e dottorandi delle Università di Torino e Roma Tre.

“Linoleum” (Amos Edizioni, 2017) è l’ultimo libro di Giulia Rusconi, che fungerà, con i suoi versi, da apripista all’incontro. In dialogo con Riccardo Deiana, Federico Masci, Jacopo Mecca e Francesco Perardi, la poetessa racconterà la sua storia editoriale e il suo percorso di formazione. Nata a Venezia nel 1984, dove si laurea in Lettere Moderne, Giulia Rusconi si avvicina giovanissima alla poesia, pubblicando su riviste come «clanDestino» e «l’Immaginazione». Ne coglie il valore per primo, come in molti casi negli ultimi anni, l’attentissimo editore piemontese Ladolfi, che, in un primo momento, la include nell’antologia del 2011 La generazione entrante. I poeti nati negli anni Ottanta, poi ne pubblica nel 2012 la prima raccolta I padri. Nel 2014 viene accolta nella collana gialla di Pordenonelegge la seconda raccolta di Giulia Rusconi, Suite per una notte. A tre anni di distanza, dopo aver vinto premi come nel 2011 il Premio Poesia Giovani di Fiume Veneto, nel 2012 il Premio Teglio Poesia e nel 2014 il Premio italo-russo “Bella”, nel 2017 esce il suo terzo libro Linoleum per Amos Edizioni.

A partire dalle domande dei quattro organizzatori, la poetessa veneziana avrà la possibilità di esprimere la sua visione del mondo e della poesia, e di interagire con il pubblico per soddisfarne le curiosità.

La rassegna “Sul Ponte diVersi. I poeti d’oggi” è giunta al suo secondo ciclo, dopo aver ospitato autori quali Umberto Fiori, Riccardo Olivieri, Franco Buffoni, Francesco Iannone e Mario Baudino. Con il secondo appuntamento continua la stagione ricca di artisti come, insieme a Giulia Rusconi, Matteo Marchesini e poi, ancora, Milo De Angelis, Antonella Anedda e Guido Mazzoni. Autori attivi, ma che non per forza hanno pubblicato opere in tempi recenti, proprio come nel caso di Rusconi, perché “A noi interessa l’opera nel tempo, la sua evoluzione, il cammino della creatività; ci preme di più ricostruire che promuovere, come per un’innata e indomabile curiosità genealogica.” dichiarano i giovani studiosi di “Sul Ponte diVersi”.

“Rendersi conto che una comunità di lettori forti di poesia esiste, ma le manca un luogo in cui trovarsi, condividere, esprimersi liberamente. Questa presa d'atto è presto diventata uno degli obiettivi del nostro gruppo: dare la possibilità ai lettori di conoscere i loro autori, di sedersi uno di fianco all'altro e guardarli negli occhi; favorire l'incontro tra avventori, giovani critici e aspiranti tali, librai, professori, studenti, studiosi, poeti e poeti...”. Con queste parole il gruppo di studenti racconta l’atto di nascita di un’iniziativa coraggiosa che, sin dall’inizio, ha incontrato ampia approvazione e consensi diffusi.