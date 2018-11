M5S ad Appendino: "Essere No Tav non sia un tabù per le istituzioni"

Appendino dice no alla presenza di simboli istituzionali alla manifestazione No Tav dell'8 dicembre, ma il M5S non ci sta. E chiede a gran voce alla sindaca un confronto per raggiungere "una sintesi adeguata in cui tutti potremo riconoscerci".

È stato questo l'ultimo atto di una lunga domenica, che si è aperta con un post del consigliere del M5S Damiano Carretto nel quale annunciava la presenza della Città all'iniziativa contro la Torino-Lione "in relazione ad un preciso programma elettorale e atti votati in consiglio." Parole che hanno spinto Chiara Appendino a dire di non "voler coinvolgere simboli istituzionali nella manifestazione".

Una presa di posizione che però non è piaciuta al gruppo consiliare del M5S, che tramite la capogruppo Valentina Sganga spiega: "Il Consiglio Comunale ha votato nel dicembre del 2016 una mozione inerente l'uscita dall'Osservatorio per l'asse ferroviario della Torino – Lione". Un atto che prevede anche la partecipazione ufficiale della Città alle proteste No Tav, come già accaduto in passato con la partecipazione del vicesindaco Montanari con la fascia tricolore.