Un Chieri corsaro lotta dall'inizio alla fine, ma Conegliano non concede neanche un set

Reale Mutua Fenera Chieri e Imoco Volley Conegliano regalano spettacolo in questa sesta giornata della Samsung Volley Cup di serie A1 e il match del Pala Fenera si chiude con un 3-0 in favore delle ospiti. Onore, però, alle bianco-blu che non mollano e lottano dal primo all’ultimo punto.

Alla fine sono le campionesse d’Italia in carica ad avere la meglio. Le ragazze allenate da coach Daniele Santarelli ottengono, così, la quarta vittoria consecutiva in campionato, ma soprattutto non hanno ancora perso un set se non quello contro Novara in Supercoppa, rivelatosi poi ininfluente ai fini del risultato finale. Chieri esce ancora con 0 punti, ma a testa alta e con maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Si tratta, infatti, della migliore prestazione stagionale delle collinari che sono riuscite a giocare alla pari tutti e tre i set. Domenica prossima la formazione piemontese sarà attesa da una difficile trasferta sul campo di Pomì Casalmaggiore e si tratterà di un’altra sfida in cui sarà importate dimostrare i progressi fatti sotto l’aspetto tecnico e mentale.

Passando al versante veneto coach Santarelli, in vista di questo match, ha optato per un sano turnover ed è sceso in campo con la diagonale Wolosz-Nagaoka, che risulterà decisiva ai fini del punteggio, Danesi e Samadan al centro, Easy e Tirozzi come bande e Fersino a completare la formazione titolare. Pur non brillando le “Pantere” riescono a portare a casa altri 3 punti e soprattutto a fare riposare diverse giocatrici che solitamente vengono schierate nel sestetto iniziale.

Unica nota dolente e non di poco conto è l’infortunio di Megan Easy, uscita in lacrime intorno alla metà del secondo set. Si teme un nuovo infortunio al tendine d’Achille, problema che l’ha già costretta a rimanere ai box per diversi mesi. Mercoledì per le venete ci sarà anche il primo appuntamento della stagione in Champions League e sarà un derby tutto italiano contro Savino del Bene Scandicci.

La partenza delle piemontesi è buona e De Lellis e compagne riescono a portarsi sul 5-3 prima di subire la rimonta di Conegliano che si porta avanti sul 6-10. Dopo queste due fiammate, una da una parte e una dall’altra, è l’equilibrio a regnare e Chieri riesce ad annullare due set point arrivando anche sul 24-24. Ci pensa, però, Valentina Tirozzi a chiudere il primo set sul 24-26 prima con un attacco e poi con un ace.

Nel secondo parte nuovamente bene Chieri che, dopo un 3-0 iniziale a proprio favore, gioca punto a punto con Wolosz e compagne fino ad arrivare, per la seconda volta, ai vantaggi vedendosi annullare anche il primo e unico set point della propria gara. Il periodo si chiuderà nuovamente con un 24-26 in favore delle ospiti, sempre grazie a un attacco di Tirozzi. Proprio in questo secondo set, ricco di emozioni, Megan Easy è costretta ad abbandonare il taraflex in lacrime.4

Non cambia il copione nel terzo set con Chieri che riesce a creare un buon margine di vantaggio sulle venete, prima con uno dei punti più belli e lunghi del match, quello del 12-9, targato Elena Perinelli e poi allungando di altri quattro punti e portandosi sul 16-12. L’equilibrio, però, torna a essere il protagonista indiscusso di giornata sul 16-16, dopo quattro punti consecutivi di Conegliano. Le ospiti chiudono, poi, il set e il match sul 23-25 ancora una volta con la banda classe ‘86 Valentina Tirozzi.

TABELLINO

CHIERI - CONEGLIANO 0-3 (24-26, 24-26, 23-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Barysevic 3, De Lellis 3, Angelina 11, Akrari 5, Silva 2, Perinelli 13; Bresciani (L), Dapic 12, Tonello, Scacchetti. N.e. Caforio, Flueras, Aliyeva. All. Secchi.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Tirozzi 10, Samadan 9, Wolosz 2, Easy 6, Danesi 8, Nagaoka 16; Fersino (L), Hill 4, Fabris, Bechis. N.e. De Gennaro (L), De Kruijf, Folie, Sylla, Moretto. All. Santarelli.

ARBITRI: Prati, Pecoraro

NOTE: spettatori 1000, incasso 3500.

Durata set: 29’, 35’, 30’; tot. 94’.

Chieri: battute sbagliate 8, vincenti 4, muri 8, errori 22.

Conegliano: battute sbagliate 12, vincenti 3, muri 9, errori 22.