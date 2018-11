Piazza Baldissera, Lapietra: "Al mio insediamento nessuna risorsa per il sottopasso. E non sono contraria ai tunnel"

Botta e risposta tra l'attuale assessore comunale ai Trasporti Maria Lapietra e il suo predecessore Claudio Lubatti durante la richiesta di comunicazioni sul caos del traffico registrato la scorsa settimana in piazza Baldissera.

"Al mio insediamento - ha commentato Lapietra - non ho trovato un progetto preliminare completo e uno studio di fattibilità, né risorse per fare il sottopasso di piazza Baldissera, né ha avuto alcun passaggio di consegne dall’assessore precedente". "E nessuna Giunta precedente - ha aggiunto - ha formalmente richiesto risorse per tale opera che comunque non si poteva realizzare con i ribassi di gara, soprattutto in mancanza di un progetto esecutivo".

"Non sono contraria ai sottopassi – ha aggiunto l'assessore ai Trasporti – e, anzi, mi sono battuta per il sottopasso di corso Grosseto". Lapietra ha poi chiarito che l’attuale Amministrazione ha terminato il progetto del tunnel di piazza Baldissera, che è quindi stato inserito nell’elenco dei lavori finanziabili inviato al Ministero dei Trasporti, a cui è stato chiesto di finanziare il collegamento fino alla tangenziale e il nodo di via Breglio.

Per l'ex assessore ai Trasporti Claudio Lubatti non si può parlare di emergenza per piazza Baldissera, "perché i due cantieri che hanno prodotto lo spostamento veicolare verso la rotonda erano ampiamente previsti". Secondo il consigliere del Pd, Lapietra al "Ministero non ha chiesto nulla: si è aspettato l’incidente per aprire un tavolo ampio che, tra l’altro, non tiene neanche conto delle competenze interne alla Città, con tecnici in grado di affrontare il tema, ai quali occorre però dare un indirizzo politico".