Un corteo festante di bambini invade Palazzo Lascaris. Boeti: "I figli rappresentano la cosa più importante che abbiamo"

Un'onda allegra e colorata di bambini ha invaso simbolicamente, stamattina, Palazzo Lascaris.

Mentre all'interno si stava svolgendo il Consiglio regionale, un corteo formato da bambini, genitori e insegnanti ha bloccato, festante, l'ingresso del palazzo di via Alfieri, portando sotto le finestre della Regione la manifestazione organizzata dall'Unicef per celebrare la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, è sceso in strada per incontrare il vertice della lunga colonna, che partiva da piazza Solferino. Boeti ha salutato la presidente regionale dell’Unicef, Maria Costanza Trapanelli e il presidente provinciale, Antonio Sgroi.