Natale 2018 con Campagna Amica Torino

Gli agricoltori del circuito Coldiretti Campagna Amica, propongono ai consumatori torinesi prodotti stagionali e a chilometri zero, per pranzi e cenoni di Natale e fine anno.

Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti Torino, informa: «I coltivatori in vendita diretta portano in città le eccellenze del nostro territorio per i menù delle feste di fine 2018». Queste le date dei mercati di Campagna Amica a Torino: a novembre, domenica 25, in piazza Bodoni; domenica 2 dicembre, in piazza Palazzo di Città; sabato 8 dicembre, in piazza Palazzo di Città; domenica 9 dicembre, in piazza e giardini Cavour; domenica 16 dicembre, in piazza Vittorio Veneto; domenica 23 dicembre, in piazza Bodoni; domenica 6 gennaio 2019 in piazza Palazzo di Città.

Fabrizio Galliati prosegue: «Sotto i gazebo gialli tanti i prodotti: il pane a pasta madre, accompagnato da salami crudi e cotti, pancetta, gli agnolotti della tradizione piemontese, i pregiati tagli di carne bovina di fassone, salsiccia, il cappone, le faraone e le anatre, accompagnate dalle patate di montagna e quelle viola, che possono essere condite con l’olio extravergine di oliva proposte da aziende agricole della Liguria e della Puglia. Le zucche, cavoli e cavolfiori, i cardi, oltre ai formaggi tipici come la tome d’alpeggio, i tomini, le robiole, il Blu del Moncenisio. Sulla tavola i kiwi, cachi, le mele e le pere del pinerolese e i dolci della tradizione quali le paste di meliga, i torcetti, i brut e bun, le torte di nocciola, oltre a miele e nocciole. Non mancheranno anche gli agrumi provenienti da aziende agricole di Sicilia e Calabria. Il tutto accompagnato dai vini prodotti nel Roero e nelle Langhe».

Coldiretti Torino propone due iniziative di solidarietà: «Anche quest’anno nei mercati di Campagna Amica – chiude Fabrizio Galliati – ci sarà spazio per le aziende terremotate del centro Italia, nei mercati dell’8 dicembre, in piazza Palazzo di Città, e il 9 dicembre, in piazza Cavour. Gli agricoltori terremotati porteranno i loro prodotti quali formaggi, olio extravergine di oliva e insaccati. Inoltre Campagna Amica sostiene il progetto Amàla, del Gruppo Abele, dedicato alle donne in difficoltà e i loro bambini, con una linea di prodotti per la cura della persona a base di erbe, senza parabeni e coloranti, coltivati nelle terre confiscate alla mafia o da comunità di persone in difficoltà. I volontari del Gruppo Abele saranno presenti a Torino, il 25 novembre in piazza Bodoni, l’8 dicembre in piazza Palazzo di Città, il 9 dicembre in piazza e giardini Cavour, il 16 dicembre in piazza Vittorio e il 23 dicembre in piazza Bodoni».