Con AIL tornano le stelle di Natale e i dolci del Colombatto per i malati di leucemia

Una buona stella per proteggere i malati di leucemia, linfoma e mieloma: anche quest'anno si rinnova l'impegno di AIL in tutta Italia, per la trentesima edizione della campagna. Come da tradizione, infatti, il weekend dal 7 al 9 dicembre sarà dedicato alla vendita delle stelle di Natale nelle principali piazze di Torino e provincia, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell'attività territoriale dell'associazione e della ricerca scientifica.

Quest'anno l'evento sarà arricchito dalla collaborazione della food blogger Cristina Saglietti, che diffonderà sui propri canali web la comunicazione di tutte le iniziative. E dal mondo culinario affiora la rinnovata partecipazione dell'istituto alberghiero "Colombatto", che il 1° dicembre, in via Gorizia 7, organizza l'Open Day "Il dolce che cura", con torte e biscotti in vendita preparati dai ragazzi: il ricavato sarà devoluto ad AIL Torino.