Campo abusivo rom di via Germagnano: abbattute 28 baracche abusive [VIDEO]

Abbattute 28 baracche dei campi abusivi di via Germagnano. Il sequestro delle aree da parte della Polizia Municipale ha preso il via giovedì 15 novembre, mentre le operazioni di demolizione di rifugi e rimozione di roulotte abbandonate - utilizzate come abitazione - sono iniziate ieri e proseguite oggi. "Si tratta di un'operazione di alleggerimento - ha chiarito il Comandante dei vigili Emiliano Bezzon - che si è svolta senza tensioni, anche perché le baracche erano vuote. Le persone si erano già allontanate e penso si siano riallocate in Romania".

Come ha chiarito l'assessore comunale alla Sicurezza Roberto Finardi si tratta solo "di un tassello di un lavoro che non è ancora terminato" Attualmente quindi è stato abbattuto circa un quinto dei campi abusivi di via Germagnano, dove sono presenti circa 150 baracche. All'interno erano presenti circa 650 persone: l'operazione ha portato all'allontanamento di circa un centinaio. Tra loro sono denunciati 4 cittadini di nazionalità slava per violazione dei sigilli e occupazione del suolo.