Fermato per un controllo si ribella ai poliziotti, nigeriano finisce in manette

Ha ingaggiato con i poliziotti una lunga colluttazione nel tentativo di eludere il controllo, perché sapeva che sarebbe stato arrestato essendo in possesso di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio.



L’uomo, un nigeriano di 30 anni, è stato notato dagli agenti del Commissariato “Barriera Milano”, nei pressi di piazza Ghirlandaio. Gli operatori, in servizio di volante, lo hanno seguito osservando i suoi movimenti. Alla vista dell’auto con i colori d’istituto il 30enne ha iniziato ad aumentare il passo e ha svoltato repentinamente imboccando via Cigna per poi entrare all’interno di un market.



Gli agenti sono intervenuti per controllarlo e il nigeriano ha sin da subito spintonato con forza i poliziotti per tentare la fuga. Poi ha affrontato gli agenti con calci e pugni provando a disfarsi di un ovetto che estraeva dagli slip. L’uomo è stato arrestato per i reati di detenzione di stupefacente, violenza o minaccia a P.U., resistenza a P.U., lesioni aggravate, inoltre è stato denunciato per danneggiamento, avendo provocato la rottura dello schermo del cellulare di un agente, nonchè per spendita di monete contraffatte poiché è stato trovato in possesso anche di una banconota da 50 euro falsa.