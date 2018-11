"Art for Excellence": i brand si mettono in mostra

La mostra d’arte contemporanea nell’ambito della quarta edizione di "Art for Excellence" è in programma dal 22 novembre al 6 dicembre presso Palazzo della Luce a Torino. L’iniziativa di imprenditoria culturale per la promozione delle imprese di eccellenza del territorio è un progetto nato da un’idea di Sabrina Sottile con l’obiettivo di creare un dialogo tra il mondo dell’arte e quello imprenditoriale e ha già coinvolto 60 imprese e 60 artisti nelle tre precedenti edizioni, che hanno fatto registrare un grande successo di pubblico con oltre 20.000 visitatori. Art for Excellence prevede la realizzazione e l’esposizione di una collezione d’arte inedita con opere, frutto del lavoro sinergico di artisti e imprenditori del territorio, volte a comunicare i valori aziendali e rappresentare al meglio il loro impegno artistico e culturale. Le imprese selezionate per questa nuova edizione, appartenenti nella maggior parte dei casi all’ambito dell’innovazione tecnologica, di cui Torino rappresenta un polo di eccellenza a livello internazionale, hanno dimostrato una particolare sensibilità nei confronti del mondo dell’arte e la volontà di intraprendere un nuovo percorso esperienziale a fianco degli artisti di Art for Excellence che, per creare alcune delle loro opere, hanno infatti utilizzato materiali provenienti dalle stesse aziende.

Questi gli abbinamenti tra aziende e artisti della IV edizione di Art for Excellence: Agrimontana con Marina Sasso, Ascot Ascensori con Carlo Gloria, Cavit e Cave Germaire con Ahmad Nejad, Chiusano & C. Immobiliare con Maurizio Gabbana, Esemplare con Lady Be, Galup con Max Ferrigno, Gruppo Viva con Christian Costa, Mepit con Giuseppe Inglese, Rabezzana con Flavio Catalano, Rca Imballaggi Flessibili con Patrizia Piga, Remmert con Silvia Beccaria, Sargomma con Octavio Floreal, Sea Marconi con Ferdi Giardini, Simon Urmet con Massimo Sirelli, Vigel con Gigi Piana. La mostra di Art for Excellence è aperta al pubblico con ingresso libero, tutti i giorni dal 22 novembre al 6 dicembre, dalle ore 11.00 alle 19.00. La conferenza stampa con preview della mostra è in programma il 21 novembre alle ore 11.00, seguita dall’inaugurazione aperta al pubblico dalle ore 18.00; la serata ospiterà un’installazione performativa in realtà virtuale e uno spettacolare gioco di luci.

Durante i 15 giorni di esposizione sono in programma eventi collaterali, visite guidate e momenti di approfondimento dedicati al mondo dell’arte e della cultura. L’edizione 2018 di Art for Excellence è un evento patrocinato da Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Unione Industriale di Torino e per la prima volta da API Torino e APID Imprenditorialità Donna; con il sostegno di Camera di Commercio di Torino e Fondazione CRT, con partner ufficiali Torino Outlet Village e Forza Maserati, con media partner istituzionale ContemporaryArt Torino+Piemonte e con partner tecnico teatro Le Musichall.

Proprio il teatro Le Musichall di Torino ha ospitato a settembre l’anticipo della quarta edizione dell’iniziativa, con lo spettacolo “L’arte è una caramella” a cura di Carlo Vanoni, evento dedicato al connubio tra arte, cibo e teatro, promosso nell’ambito di Terra Madre IN - Salone del Gusto 2018; in tale occasione è stato assegnato il premio “Art for Excellence per la comunicazione e il marketing” all’azienda d’eccellenza piemontese Galup. Nel 2016 Art for Excellence ha ottenuto l’importante riconoscimento di “miglior progetto imprenditoriale in ambito culturale” dal 2i3T - Incubatore d’Impresa dell’Università degli Studi di Torino e dal 2017 è un marchio ed un progetto legalmente registrato e depositato. Quest’anno ha ricevuto una nomination nell’ambito del prestigioso Premio Accenture, è diventato oggetto di tesi di laurea allo IAAD ed è stato protagonista di un workshop dell’Atelier del Club della Comunicazione d’Impresa dell’Unione Industriale di Torino.