Circolo Lettori, Boosta presenta il suo "C'era una volta il silenzio"

Una raccolta di storie per bambini e per adulti. Davide Dileo, in arte Boosta, torna a vestire i panni di favolista e porta il suo nuovo libro al Circolo dei lettori, giovedì 29 novembre alleore 21. C'era una volta il silenzio (Mondadori) è una raccolta di parole e immagini, di storie d’amore, di poesie, di domande e di risposte. In collaborazione con Audible.

Favole che nascono come pegno d'amore, e si sente, storie per grandi che non hanno mai smesso di sentirsi bambini, di chiedersi il perché delle cose, di avere amici immaginari, di sognare amori che durano per sempre e mondi governati dalle leggi della fantasia. Come sono nati il giorno e la notte? Come fanno ad amarsi due innamorati che vivono su pianeti lontani? Che fareste voi nei panni del Silenzio, costretto a custodire i segreti di miliardi di persone? Se l'amore fosse una strada che nessuno sa dove porta, vi mettereste in marcia per percorrerla? Sono alcune delle domande – piccole ed enormi, filosofiche e quotidiane – a cui Davide Dileo, in arte Boosta, che da anni traduce le sue visioni in musica e parole, cerca una risposta nel mondo sconfinato della propria immaginazione. Il risultato è questo piccolo concentrato di poesia fatto di storie e immagini: sono canzoni senza note, favole della buonanotte, mondi in miniatura, dichiarazioni d'amore.

Davide Boosta Dileo, nato a Torino il 27 settembre 1974, è musicista, dj, compositore, tastierista e fondatore dei Subsonica. È anche DJ, produttore discografico, presentatore televisivo, presentatore radiofonico e cantante. Oltre alla produzione musicale, Boosta è anche scrittore: ha pubblicato le raccolte di racconti Dianablu e Toc toc! Storie di bambini, magie e capricci! e i romanzi Un'ora e mezza e Un buon posto per morire.