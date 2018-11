Centododici o tredici...

È una domanda un filino polemica, ma ci sta tutta, visto e considerato che a porsela sono una gran fetta dei tifosi granata. Il 2 dicembre, in occasione di Torino vs Genoa, si festeggeranno con un giorno d'anticipo i centododici anni del Torino, oppure con tre mesi di ritardo si celebreranno i tredici anni di Cairese?

Dubbio, ahimè, legittimo, alla luce di quanto visto in questi tredici anni di governance dell’editore alessandrino. Ricordiamo tutti, con molta amarezza, quei giorni estivi, in cui i brividi di paura andavano a sovrapporsi e a cancellare la calura di stagione. Dopo una sofferta promozione nella massima divisione, l'ennesima in quegli anni di elastico tra A e B, la doccia gelata. Il Torino Calcio era fallito. Salvati dall’encomiabile sforzo dei Lodisti, gruppo di appassionati tifosi che avevano rilevato dal fallimento il Toro, approfittando del “Lodo Petrucci”, i granata barcollavano comunque in un limbo ovattato, non più squadra dilettantesca, ma non ancora squadra professionistica, almeno nei fatti, visto che mancava tutto, dalle divise ai palloni con cui allenarsi. Fu in questo clima di sconcerto e caos, che Lui si materializzò dal nulla, o quasi, apparendo a tutti come il Salvatore. Soldi veri, idee e soprattutto una dilazione di tempo sull’inizio di stagione, per mettere insieme una compagine degna di tale nome.

A volte i miracoli accadono, e nel nostro caso ne accaddero ben due. A fine stagione, dopo l'esaltante e rocambolesco spareggio col Mantova, l'inattesa ma meritata promozione in A, nell'anno del centenario, con i cugini di campagna a farci il regalo di un palcoscenico tutto per noi, grazie alla loro assenza dalla massima serie, per “meriti sportivi”, diciamo così.

E li, Lui, si montò la testa. Credette di essere onnisciente ed onnipotente, in un mondo dove la palla raramente è rotonda e le amare sorprese sono spesso in agguato. Arrivarono, sul carrello dei bolliti, una serie di personaggi che più che calciatori erano nomi altisonanti, con un passato magari fulgido, ma senza un futuro. La pacchia finì presto e si ritornò tra i cadetti, da cui ci vollero tre penose stagioni per riemergere. Da un lustro si galleggia, senza infamia e senza lode, tra le grandi. Un unico acuto, l'apparizione in Europa League, di cui non smetteremo mai di essere grati al patron del Parma ed ai suoi pasticci contabili, che lo esclusero dall’Europa a nostro favore.

Ebbene, malgrado i su e giù, malgrado la disparità di risultati di questo periodo, l'era Cairo è contrassegnata da un unico comune denominatore. La totale assenza di assunzione di colpe per i molteplici insuccessi, contrapposta ad una sistematica assunzione di meriti per gli sporadici successi. La policy aziendale, in fatto di comunicazione, si potrebbe riassumere con il mantra “Io vinco, noi pareggiamo, voi perdete”. Nascondere gli obiettivi stagionali, minimizzare le colpe, massimizzare i meriti e negare l'evidenza, scaricando su soggetti o situazioni esterne alla società le ragioni della propria mediocrità. L’aggettivo “importante” entrato prepotentemente in voga nel periodo sVenturiano, è servito ad etichettare in maniera fumosa un po' di tutto. Avremmo disputato un campionato importante, grazie all'acquisto di giocatori importanti, che allenati con sistemi importanti da un allenatore, ovviamente, importante, non avrbbero potuto esimersi dal conseguire risultati importanti.

Peccato però, che una sfiga importante, molto importante, si sia sempre frapposta tra il Torino FC e la gloria.

Unico campo in cui i successi non sono mai mancati, è il mercato. Specie negli ultimi anni, le cessioni, importanti, sono sempre state numerose ma, ahimè, mai controbilanciate da altrettanto importanti acquisti. È così a gennaio l'importante campionato del Torino, è già naufragato ed affogato nella mediocrità.

Ma i bilanci sono in ordine, volete mica fallire, che diamine!

Dividi e impera, la massima machiavellica abilmente messa in atto, è la ciliegina sulla torta.

Tanti, troppi, sono convinti, in buona fede per carità, che la solidità economica sia da privilegiare rispetto ai risultati sportivi. Io, personalmente, preferisco esultare per una vittoria che per un attivo di bilancio, perché la domenica, vado allo stadio, non in Borsa.

E quindi dico Buon Centododicesimo Compleanno, Toro. La notte non è mai lunga abbastanza per impedire al sole di rinascere.