Chieri, investe una coppia in motocicletta e scappa: pirata della strada finisce nei guai (VIDEO)

I carabinieri di Chieri hanno denunciato ieri mattina R.G., 24 anni, residente a Poirino, per omissione di soccorso. L’uomo, intorno l’una, proprio a Chieri in viale Fasano, all’altezza della rotonda con via Principe Amedeo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura si è immesso in via Amedeo e, invece di rallentare e fermarsi per dare la precedenza, ha investito un motociclista, che in quel momento aveva a bordo con sé anche la sua fidanzata e ha provocato la caduta di entrambi sull’asfalto.