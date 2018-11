Tre giorni da rimanere a bocca aperta, ma con le dovute precauzioni: arriva il Bagna Cauda day

Ma lo stereotipo scricchiola e mostra crepe sempre più evidenti, come dimostra la nuova edizione del Bagna Cauda Day, evento che torna dal 23 al 25 novembre - a Torino, Asti e il resto del Piemonte - e che rappresenta come la tradizione possa portare elementi di novità. In tutto saranno 151 i locali (baricentro nell'astigiano, ma anche a Torino e nelle altre province) che metteranno in tavola 15mila posti per dare vita alla più grande bagna cauda collettiva e contemporanea al mondo.