L'ex direttore del Guardian Rusbridger ha inaugurato il Master in Giornalismo di Torino

Una lezione dell'ex direttore del Guardian (attualmente a capo del Reuters Institute for Study of Journalism) Alan Rusbridger su “Nuove tecnologie e futuro del giornalismo” ha inaugurato, questa mattina, l'edizione 2018/2019 del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca”, organizzato dall'Università di Torino in collaborazione con COREP. All'incontro hanno partecipato anche il vice-rettore di Unito Sergio Scamuzzi, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia e i direttori di Repubblica Mario Calabresi, La Stampa Maurizio Molinari e Huffington Post Italia Lucia Annunziata.

La presentazione del Master è stata affidata, dopo i saluti istituzionali, al direttore scientifico Cristopher Cepernich: “La qualità del giornalismo – ha dichiarato – dipende dalla capacità di studiare: non esiste innovazione tecnologica senza innovazione culturale, per questo occorre addestrare il cervello ad un approccio per interpretare il mondo. Il buon giornalista si costruisce proprio attraverso lo studio, e questo Master è uno dei luoghi ideali per farlo”.

Alan Rusbridger ha poi analizzato, ripercorrendo la propria esperienza quarantennale, come la rivoluzione tecnologica degli ultimi 25 anni abbia influenzato l'attuale situazione della stampa internazionale e le sue mille sfaccettature, ponendo alcuni interrogativi sul significato di essere giornalisti: “Con lo sviluppo di internet e dei social network – ha argomentato - l'informazione è diventata orizzontale, con quattro miliardi di utenti che comunicano interagendo tra loro. Mentre questo bacino continua ad aumentare, al contrario, le testate stanno facendo il percorso inverso: per questo dovremmo chiederci se noi giornalisti siamo davvero migliori di internet e se siamo principalmente un servizio pubblico o un business”.

In chiusura, Rusbridger ha proposto una nuova idea di giornalismo ispirata a quanto fatto dal Guardian in anni recenti con la membership, dove grazie al sostegno economico di un milione di donatori è stato possibile garantire un'informazione aperta a tutti: “Purtroppo stiamo creando - ha aggiunto – un sistema dove solo chi può permetterselo può informarsi in un certo modo. Al contrario, non dobbiamo sottovalutare i lettori ma convincerli del fatto che stiamo lavorando nell'interesse pubblico e coinvolgerli attraverso un giornalismo serio e approfondito ma non solo: serve anche un nuovo modello di business che concepisca i media come imprese sociali, autonome e indipendenti e in cui la maggior parte dei ricavi venga reinvestita”.

Le tematiche affrontate questa mattina sono approfondite nel libro "The remaking of journalism and why it matters now".