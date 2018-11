Droga, i carabinieri fermano due corrieri con 70mila euro di marijuana

Al parco del Valentino la droga era stata disseminata per terra: zolle d'erba, radici di alberi, fessure di muretti e persino i binari del tram sono diventati il nascondiglio delle bustine con hashish, marijuana, eroina e cocaina. Lo hanno scoperto i carabinieri, che nel corso di un controllo antispaccio, hanno bloccato e portato in caserma 55 persone.

Tre di loro, africani, sono stati arrestati per detenzione e spaccio, altri due, italiani, sono stati arrestati perché destinatari di un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio. In 7 sono stati denunciati per possesso di droga, mentre altri 19 ragazzi, quasi tutti studenti, sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura. Duecento i grammi di stupefacente recuperati e sequestrati: sono l'equivalente di circa quattrocento dosi.

Nella rete dei carabinieri sono finiti anche due corrieri che sono stati intercettati, nel cuore del quartiere Cit Turin, mentre portavano la droga ai loro clienti. Due ventenni, un barista e un disoccupato, sono stati arrestati dai militari per possesso di droga: avevano stupefacente per un valore, al dettaglio, di oltre70mila euro. I due ragazzi sono stati segnalati da un cittadino alla pattuglia perché che li aveva sentiti parlare per strada di un trasposto di droga eccezionale. I militari, impegnati in un controllo straordinario del territorio, li hanno bloccati in corso Vittorio Emanuele. I ragazzi, italiani di 22 e 25 anni, hanno subito ammesso di aver nella loro diponibilità un grosso quantitativo di marijuana. E in una loro borsa, i carabinieri hanno trovato quasi sette chili dello stupefacente. I due corriere non hanno detto altro. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza della droga molto probabilmente era destinata in particolare alla movida torinese, pronta per essere distribuita nelle zone di San Salvario, Barriera di Milano e del parco del Valentino.

Proprio a San Salvario, infine, sono stati ispezionati 7 locali pubblici, di cui 2 sono stati sanzionati. In particolare, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno multato i titolari di due negozi etnici per 2.000 euro per “impiego di lavoratori privi di contratto”. È stata richiesta la sospensione dell’attività.