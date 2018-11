Da Torino i sindacati bocciano la legge di Bilancio 2019 del governo: "Quota 100? Solo uno slogan e il reddito di cittadinanza da solo non basta"

"La bocciatura da parte dell'Unione Europea pesa come un macigno: ora il governo deve tornare alla responsabilità e al dialogo sociale". E' un giudizio severo, quello arrivato stamattina da Torino e per voce dei tre sindacati confederali, per quanto riguarda la legge di Bilancio che l'esecutivo grillino-leghista sta compilando in queste settimane, riscuotendo non pochi malumori e reazioni dei mercati piuttosto negative.

A esprimere questa valutazione sono stati i circa 500 tra delegati e pensionati i partecipanti, questa mattina presso il Qualys hotel Royal di Torino, all'Attivo unitario di Cgil, Cisl e Uil per l'area Metropolitana di Torino.

Oggetto della riunione, appunto, la piattaforma unitaria che le tre maggiori sigle sindacali hanno elaborato per quanto riguarda la legge di Bilancio 2019 che non pochi grattacapi sta creando a livello di governo e d'Europa.

In questi giorni sono in programma, in tutta la regione, 6 attivi unitari territoriali e numerose assemblee di Cgil Cisl Uil nei posti di lavoro per l’illustrazione della piattaforma e delle proposte su crescita e sviluppo del Paese.