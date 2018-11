 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Apparirete un po’ nervosetti ed agitati al punto di sbuffare o pigliarvela col mondo intero se qualcosa non dovesse fungere così come nutrirete una palese avversione verso una persona ruffiana ed impicciona. Vi accadranno cose strane sia in ambito privato che finanziario o professionale al punto di non capire fin dove qualcuno voglia arrivare… Essendo l’influenza in agguato premunitevi riguardosamente e non esponetevi a temperature polari.

TORO : Soldi, lavoro, sentimenti… tutto sembrerà così annebbiato dal non sapere qual strada intraprendere per ottimizzare la quotidianità e gustare uno spizzico di meritata serenità. Qualcheduno vi metterà alle strette (o viceversa) e pigliare una delicata decisione rendesi pressoché indispensabile… Si presagiscono inoltre degli scambi di opinione con un marpione, delle infatuazioni platoniche o delle preoccupazioni per un anziano o familiare. Intestino fermentato.

GEMELLI : Converrebbe vivere alla giornata prendendo ciò che viene evitando di inalberarvi per ciò che non potete cambiare… L’opposizione di Giove mina l’andazzo materiale degli appartenenti al I° o II° decano ai quali è consigliato di mettere un lucchetto al portafoglio e non lasciarsi infinocchiare. Comunque, nell’insieme, non andrà malaccio anzi, rispetto ai tempi andati farete passi da gigante… Contatti con dottori, legali o individui assai speciali… Sternuti o doloretti sparsi.