Cassiani: "Chi è contro la Tav non può stare nella coalizione di centro sinistra guidato da Sergio Chiamparino"

"La confusione creata dal Governo nazionale è sotto gli occhi di tutti. Non vi è decisione che veda concordi Movimento 5 Stelle e Lega; non esiste una piattaforma programmatica e non si individuano intenti comuni. Solo spartizione del potere ed assenza di politiche coerenti e progressiste. Assistiamo quotidianamente a litigi e dietrofront che di sicuro non fanno bene al nostro Paese". Lo dice il consigliere regionale del Pd Luca Cassiani.

"Non vogliamo replicare lo stesso schema anche qui in Piemonte dove è fondamentale trovare intese e programmi comuni tra i partiti che comporranno la coalizione. La sfida è difficile ed è fondamentale costruire un percorso unitario e condiviso con una piattaforma politica comune. In Piemonte, così come in Italia, servono governi seri e credibili, servono riforme strutturali importanti capaci di migliorare la vita della nostra comunità. Non c’è posto per chi continua a farneticare di decrescita e di chi si contrappone al progresso, allo sviluppo e alla creazione di nuovi posti di lavoro".

"Per questo motivo chiedo al Presidente Sergio Chiamparino di convocare rapidamente un tavolo per cominciare a parlare di programma e linee guida, a partire dalle infrastrutture fondamentali per il Piemonte quali TAV, terzo valico e linea due della metro di Torino. Al Piemonte serve forte impegno in favore dello sviluppo del territorio ed è necessario assicurare coerenza nelle scelte strategiche: no a ipocrisie ed infingimenti. Chi è contro la Tav non può stare nella coalizione di centro sinistra guidato da Sergio Chiamparino".