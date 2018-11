A Le Musichall arriva la magia comica dei Lucchettino

Un appuntamento che vale per tre al teatro delle varietà dove è in programma un fine settimana all’insegna della magia e della comicità.



Venerdì 30 novembre, sabato 1 e domenica 2 dicembre tornano a Torino, dove salgono sul palco de Le Musichall, I Lucchettino con Maghi per una notte.

Il duo comico-magico è protagonista di uno spettacolo esilarante e coinvolgente, uno show che mischia i linguaggi e in cui la commedia dell’arte, con i suoi temi universali, incontra la comicità visiva di stampo anglosassone.

Ci siamo: lo spettacolo di magia sta per cominciare. La valigia e il cappello del mago sono già in scena, gli aiutanti del mago sono pronti per iniziare lo spettacolo, o forse sono solo le maschere del teatro. Il pubblico sta entrando, tutto è pronto sul palco. Manca solo il mago.

E sarebbe un bel guaio se gli aiutanti del mago non fossero Luca e Tino che si vedono così costretti a rimpiazzare il mago che non arriva. Sembra andare tutto storto, addirittura gli oggetti del mago invece di fare magie si rivoltano contro i due protagonisti: il microfono di Luca sembra impazzire, mentre Tino trasforma per errore le scarpe di uno spettatore in un microfono. Un disastro annunciato. Riusciranno I Lucchettino a salvare lo spettacolo di magia? Non proprio, perché non sono eroi, bensì clown, e come i grandi clown quello che riescono a fare è trasformare un disastro in un incredibile show.



I Lucchettino è il nome d’arte del duo comico composto Luca Regina e Tino Fimiani. La loro storia artistica comincia nel 1993, in un negozio di magia a Torino, tra mazzi di carte e bastoni volanti. Iniziano insieme con il teatro di strada: le piazze di tutta Europa diventano la loro casa.



Dalla successiva contaminazione dei loro stili e dal mix di illusionismo, cabaret, arti circensi, recitazione pura e naturale vocazione alla comicità nascono I Lucchettino.



Con i loro sketch magici-clowneschi si sono esibiti in tutto il mondo: dai varietà in compagnia di Arturo Brachetti, agli studi televisivi di Zelig Circus, dal Circo Massimo su Rai 3 al programma cult della televisione belga Signé Taloche.

Definiti dal quotidiano francese Le Figaro gli Stanlio e Ollio italiani, hanno vinto il Mandrake d’Or di Parigi, ovvero l’Oscar della magia.





BIGLIETTI (acquisto online su www.lemusichall.com)

Intero platea: 20 € + 1.50 di prevendita

Ridotto platea: 18 € + 1.50 di prevendita (over 65, under 12 e convenzionati Abbonamento Musei, Torino+Piemonte card e Torino+PiemonteContemporary card)

Intero balconata: 17 € + 1.50 di prevendita

Ridotto balconata: 15 € + 1.50 di prevendita (over 65, under 12 e convenzionati (Abbonamento Musei, Torino+Piemonte card e Torino+PiemonteContemporary card)