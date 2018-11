Gli Abbadream fanno rivivere la musica dello storico gruppo svedese

Gli Abba il gruppo pop svedese con più di 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, sono considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale, 24 novembre, h. 21 al Teatro Nuovo di Torino gli Abba Dream ne celebrano il successo in The Ultimate Abba Tribute Show .

Nel 1974, la band svedese degli ABBA (acronimo di A gnetha, B enny, B jörn e A nni-Frid), nata solo quattro anni prima, scalò le vette delle classifiche mondiali dopo aver vinto l’edizione dell’Eurovision Song Contest di Brighton con la canzone Waterloo.

Ora, dopo oltre quarant’anni, la loro incredibile avventura musicale continua ad essere omaggiata in tutto il mondo grazie a questo tributo degli Abba Dream che propongono uno straordinario concerto dedicato agli indimenticabili Agnetha, Anni-Frid, Benny e Björn. Gli ABBAdream hanno incantato migliaia di spettatori, riproponendo i più grandi successi degli ABBA, con il loro stile inimitabile e costumi e scenografie spettacolari . Il loro show registra ogni volta il tutto esaurito nei maggiori teatri, rinomato per l’eccellente livello musicale degli artisti, le esibizioni rigorosamente dal vivo e i costumi originali, uniti all’energia che questa band scatena sul palcoscenico. U n lungo viaggio musicale, che inizia con Voulez-Vous per proseguire poi con (in ordine sparso), Knowing Me, Knowing You , Super Trouper , The Winner Takes It All , Money, Money, Money , SOS , Fernando , Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) , Thank You for the Music , Waterloo e, ovviamente, le due hit più attese: Dancing Queen e Mamma mia!

BIGLIETTI : da € 23 a € 34 (d.p. inclusi)