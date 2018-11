Progetto camper della Polizia in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Domani, domenica 25 novembre 2018, nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato sarà in Piazza Castello, dalla ore 14 alle 20, con il proprio camper, lato Teatro Regio, per promuovere la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere “Questo non è amore”.

L’iniziativa ha lo scopo di mettere a disposizione punti di ascolto avanzati in cui sia possibile non solo ricevere informazioni, ma anche avvalersi della professionalità e competenza degli operatori specializzati della Polizia di Stato, affiancati da personale dei servizi sociali. Allo stesso tempo, l’iniziativa, nell’ottica di ampliare e rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, vuole dare un contributo per l’affermazione di una cultura fondata sulla parità di genere, attraverso la presa in carico, l’ascolto e la protezione delle vittime vulnerabili

Nel corso del pomeriggio di domani, la Polizia di Stato sarà impegnata in una serie di eventi con diversi attori della rete, tra cui anche l’Unione italiana Ciechi nella persona del Presidente della Sezione Provinciale di Torino, Dott. Lepore, personale del Centro Soccorso Violenza Sessuale e di Telefono Rosa, nonché personale della Regione Piemonte. A tal proposito nella richiamata ottica di ampliare e rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere rivolgendosi anche alle persone con particolari disabilità, la Questura di Torino, con la collaborazione della Sezione Provinciale di Torino dell’Unione Nazionale dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha realizzato materiale informativo tematico scritto in Braille con l’aggiunta di un QR code, con videointerviste e filmati, che consentano ai disabili visivi di leggere il contenuto attraverso lo smartphone (ovvero inserire un videofilmato in LIS per i sordi).

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30, la Polizia di Stato parteciperà alla proiezione della prima del cortometraggio intitolato “Il Silenzio del Dolore”, realizzato dall’Associazione Legal@rte, nell’ambito del progetto espositivo “Profumo di Vita”, durante la rassegna del Torino Film Festival al cinema Massimo.

Il racconto è il punto di vista umano e professionale di Katia, Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la locale Squadra Mobile, laureata in psicologia, che richiamata per un’urgenza si trova davanti un bambino con i calzoni corti e la maglietta rossa che ha assistito alla violenza e al femminicidio della sua mamma ad opera del padre.

Alle ore 18 personale della Polizia di Stato presenterà il “Progetto Camper”, all’interno del Teatro “Piccolo Regio”, ove l’Assessorato Regionale alle Pari Opportunità organizza lo spettacolo teatrale dal titolo “Misoginia”.

La campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore” proseguirà nei giorni successivi, mercoledì 28 il camper della Polizia di Stato sarà a Collegno nell’area del mercato rionale Santa Maria dalle 8 alle 14. Venerdì 30, la Polizia di Stato sarà presente all’evento intitolato “TOCCA A ME” ad opera dell’Associazione Stelo Onlus - Binaria Centro Gruppo Abele, in corso Trapani 91 B ove avrà luogo un percorso di sensibilizzazione contro la violenza. Lunedì 3 dicembre, dalle 9.00 alle 13.30 in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nell’ambito della rassegna cinematografica Rights on the Movie, in collaborazione con il Consiglio Regionale – Comitato Regionale per i Diritti Umani, al Cinema Reposi avrà luogo la proiezione di un film rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Prima della proiezione verrà presentato l’opuscolo realizzato dalla Questura di Torino, dal Consiglio Regionale e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Torino in braille con anche un QR code con consigli utili per sensibilizzare su tutte le forme di violenza e contenente i video promozionali della campagna ministeriale e anche tre video interviste a funzionari della Questura di Torino.