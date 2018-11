TorinoFilmLab: i vincitori del Meeting Event 2018, premi per oltre 400 mila euro

Un forum di co-produzione globale per lungometraggi e adattamenti, con un focus sui talenti emergenti. Una presentazione pubblica dei progetti sviluppati all’interno del TFL nel corso dell’anno. Un momento per ricompensare i progetti migliori con premi e finanziamenti per la produzione e la distribuzione. Il TorinoFilmLab Meeting Event, svoltosi in parallelo con il Torino Film Festival, ha coinvolto più di 300 professionisti del cinema da tutto il mondo, che hanno ascoltato la presentazione di 10 progetti in fase avanzata di sviluppo.