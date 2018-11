Arredare la casa con i quadri astratti

Arrederete una casa è un impegno che richiede tempo e pazienza, è necessario avere la capacità di immaginare l’effetto che si desidera ottenere, cioè riuscire a visualizzare il risultato che si otterrà quando tutti gli elementi saranno al loro posto e ognuno di essi sarà in una condizione di perfetta sintonia ed equilibrio. Un'ambiente domestico, per poter essere definito casa, deve rispondere al nostro concetto di ospitalità, di accoglienza, di calore. Queste sono le caratteristiche principali che trasformano quattro mura nella dimora perfetta.





Per poter organizzare gli ambienti interni, è necessario scegliere con attenzione l'arredamento e i complementi d'arredo. I quadri astratti, ad esempio, rappresentano uno di quegli elementi che donano alla casa la giusta energia e personalità. Non si tratta di abbellire o di donare una tocco d'arte all'abitazione, i quadri sono l'espressione del nostro essere, pertanto anche un dipinto deve parlare di noi e della nostra natura. Tutto in un'abitazione deve parlare dei suoi abitanti, della loro storia e della loro esistenza. Le foto personali possono aiutare, ma spesso non bastano. I quadri, invece, riescono ad esprimere i nostri sentimenti molto più di quanto riusciamo a fare noi con le parole. Tutti gli elementi devono essere in equilibrio tra di loro e devono essere coerenti con lo spirito di chi vive in quelle "quattro mura". I quadri sono probabilmente gli ultimi a fare il loro ingresso in casa, perché prima occorre che il pavimento sia finito, che le pareti siano state tinteggiate, che i mobili siano stati posizionati e che luci, tappeti, lampadari e lampade siano al loro posto. Quando tutti gli elementi occupano la loro posizione definitiva è possibile individuare gli spazi vuoti sulle mura interne e valutare l'idea di riempire quella mancanza con un’opera d'arte.

ARREDARE CASA CON I QUADRI ASTRATTI

I dipinti incorniciati possono avere diversi stili, i quadri astratti rispondono allo stile dell'Astrattismo, si tratta di una corrente artistica del Ventesimo secolo che ha avuto un'importante diffusione nel continente europeo e che, attraverso l'utilizzo di forme, colori, punti e linee, esegue una rappresentazione della realtà molto lontana da come la conosciamo. Le raffigurazioni astratte hanno come obbiettivo l'esternalizzazione dei sentimenti allontanandosi dalle cose e dalle figure concrete che caratterizzano il mondo e dando risalto solo all'animo umano. Arredare casa scegliendo i dipinti astratti può essere un'ottima soluzione per tutte quelle persone che potrebbero facilmente stancarsi di una rappresentazione statica, come può essere un quadro paesaggistico o una natura morta. Con l'astrattismo l'osservatore ha la possibilità di cogliere sempre un dettaglio in più: una forma nuova o una sfumatura di cui non ci si era accorti prima.

Per arredare la propria dimora con dei dipinti che si rifanno alla corrente artistica dell'Astrattismo, valgono le stesse regole che devono essere rispettate per i quadri di qualsiasi stile. È, infatti, importante scegliere la parete sulla quale si ha intenzione di appendere l'opera appoggiandola prima a terra, in corrispondenza del punto in cui vorremmo collocarla. In questo modo è possibile fare numerose prove senza danneggiare il muro. Gli elementi che devono essere valutati in questa fase riguardano la forma, il colore, le dimensioni del quadro astratto. L'opera, in quanto complemento d'arredo, deve essere in totale armonia con il resto dell'arredamento e con gli altri dipinti, oltre alla raffigurazione in sé è molto importante prestare attenzione anche alla cornice, valutando le sue dimensioni, lo stile, il colore e l'impatto che avrebbe sull’intera stanza.

Dando un'occhiata sul web è possibile imbattersi in dipinti astratti moderni, che quindi non risalgono al XX secolo, ma che sono stati realizzati da artisti del Ventunesimo secolo e che rappresentano al meglio i sentimenti delle generazioni del nuovo Millennio. I quadri astratti dipinti a mano sono senza dubbio quelli che, più di tutti, riescono a trasmettere il sentimento dell'artista che ha impugnato il pennello e che ha raffigurato, con colori e tocchi d'autore, i propri sentimenti sulla tela. In questo genere di dipinti è possibile trovare sempre quel dettaglio in più che non era stato notato prima. Lo stile e le caratteristiche dei quadri astratti si adattano moto bene agli arredamenti moderi o contemporanei.

QUADRI ASTRATTI: QUALI ACQUISTARE PER ARREDARE CON PERSONALITÀ

I dipinti che si rifanno alla corrente artistica dell'Astrattismo ritraggono elementi della realtà, reinterpretandoli in chiave sentimentale e assolutamente personale. Decidere quale sarà il quadro astratto che ci farà compagnia in casa e che abbellirà le pareti non è una missione impossibile, tuttavia è necessario trovare l'artista che più si avvicina al nostro temperamento e al nostro modo di vivere ed interpretare la vita. Con l'avvento di Internet è sempre maggiore il numero di attività che sfruttano le potenzialità della rete per farsi conoscere dai clienti. Se sei alla ricerca del quadro astratto giusto per te e per la tua abitazione, di seguito ti riportiamo una serie di siti o gallerie d'arte online che ti permetteranno, con pochi click, di farti un'idea sui dipinti astratti e sulla loro bellezza senza tempo. Agave è una galleria d'arte online che mette in vendita le opere esposte e che, nel suo catalogo, classifica le opere in diversi stili, tra cui quello astratto. La pinacoteca di Agave dispone di numerosi quadri astratti che possono essere acquistati con o senza la cornice. Le dimensioni sono varie e si adattano alle diverse esigenze. Ogni opera è dipinta su tela ed è realizzata a mano, questo rende i quadri di Agave unici ed inimitabili.

Ammirando i dipinti astratti Agave salta subito all'occhio che, seppur appartenenti allo stesso genere e al medesimo stile, ogni opera ha una propria anima e una personalità ineguagliabili. Un'altra prestigiosa galleria di arte astratta è la L.A.S., meglio conosciuta come Laser Art Style, si tratta di un'importate realtà specializzata nell'arredamento d'interni che, a differenza dell'Agave, non si è dedicata solo ed esclusivamente ad i quadri.

I quadri astratti si Laser Art Style sono tutti prodotti 100% made in Italy che utilizzano materie prime di alta qualità e colori atossici, per godere della bellezza dell'arte astratta in totale sicurezza. Anche Pintdecor, un altro importante nome tra i rivenditori online di complementi d'arredo, non si è dedicata unicamente alla vendita di opere dipinte, i quadri astratti di Pintdecor sono assolutamente unici ed originali, anche in questo caso i dipinti sono realizzati con l'utilizzo di materiali italianissimi di grande pregio, che oltre ad essere atossici sono anche eco-sostenibili. L'attenzione che lo staff pone nella realizzazione dei dipinti astratti, e non solo, non cura unicamente il fattore estetico ma si preoccupa fortemente del rispetto dell'ambiente e delle persone. Un’altra realtà affermata nel mondo dei rivenditori di articoli d'arte, a livello nazionale ed internazionale, è Salvadori Arte. Si tratta di un brand molto apprezzato e si è specializzato nel commercio di complementi d'arredo Made in Italy, fatti a mano e perciò assolutamente originali ed unici nel loro genere. I quadri astratti di Salvadori Arte non sono solo belli e inimitabili, ma sono anche curati nei minimi dettagli con l'impiego di materiali di alta qualità. Nulla è lasciato al caso e anche le cornici sono realizzate con materie prime di pregio, 100% legno dipinto con colori atossici.







QUADRO ASTRATTO PER VALORIZZARE L'AMBIENTE LA MEGLIO

Se scegliere l'arredamento non è un'impresa semplice, possiamo affermare la stessa cosa anche quando si tratta di decidere quali saranno gli elementi che lo completano, donando un tocco di personalità alla casa. Se poi la scelta riguarda i quadri astratti allora la difficoltà maggiore è legata alle diverse opzioni che si hanno a disposizione, perché c’è davvero l'imbarazzo della scelta. La decisione finale deve essere dettata da testa e cuore, ma non devi temere di non riuscire a trovare l'articolo adatto a te perché i dipinti astratti sono in grado di accontentare proprio tutti.

I quadri astratti su tela dipinti a mano sono senza dubbio gli articoli più unici di questa categoria. È, infatti, impossibile per un artista ripetere un dipinto in modo indistinguibile, quest'aspetto rende i dipinti fatti a mano, e più in generale tutti i manufatti, dei pezzi di grande valore umano ed artistico. Infine, se scegli un prodotto Made in Italy hai l'opportunità di appendere sulla parete di casa un quadro che ha un grande valore sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista dei materiali di pregio utilizzati. L'Astrattismo come corrente artistica nasce alla fine del Novecento ma ha continuato ad affascinare appassionati d'arte e pittori per molti decenni. Tutt’oggi esistono artisti che riescono ad esprimere al meglio i propri sentimenti con i dipinti astratti. In questo caso, però, si parla di quadri astratti moderni, proprio perché appartengono alla nostra epoca e inevitabilmente raffigurano tutto lo spettro dei sentimenti che caratterizzano il Ventunesimo secolo. I quadri astratti materici appartengono ad una categoria un po’ al limite rispetto al concetto di astrattismo. Queste opere, infatti, oltre ad essere a tradurre in pennellate e tocchi d’autore l’intenzione artistica del pittore, riportano anche alcuni elementi concreti, materiali come ad esempio le conchiglie o i sassi. L'effetto finale è notevole e l'intento dell'autore è quello di dare una tripla dimensione all'opera che non è più piatta o bidimensionale, ma sembra voler uscire dalla tela. Il motivo che rende questo genere artistico borderline, rispetto alla filosofia dei primi pittori dell'Astrattismo, riguarda proprio l'inserimento di elementi che non sono assolutamente astratti e che appartengono al mondo concreto e reale in cui viviamo.

Per questo genere artistico bisognerebbe coniare un nuovo termine che non includa il concetto di astrattismo, per il momento ci limitiamo a definirli quadri astratti in rilievo.

I dipinti che esprimono i sentimenti e i tormenti dell'animo umano, con la tecnica dell’Astrattismo, hanno poche e semplici regole da rispettare per poter essere definiti astratti: non devono riprodurre le cose, le persone, i paesaggi e la realtà così come la conosciamo. Devono reinterpretare il mondo nel modo più personale è possibile. Non vi è alcun limite all'espressione di questi sentimenti che, infatti, possono essere messi su tela sia con i colori che in bianco e nero.

Al di là del significato intrinseco che può avere un colore rispetto ad una raffigurazione in bianco e nero, quello che a noi interessa è la capacità ha quest'arte di adattarsi a tutti gli ambienti che va a completare con il suo tocco di personalità. Ad esempio, se hai scelto un arredamento minimalista e vuoi preservare la coerenza con lo stile dei mobili, opta per un quadro astratto in bianco e nero, se invece hai voglia spezzare la monotonia del minimal creando un punto di rottura, un quadro colorato può essere la soluzione giusta per te.

QUADRI ASTRATTI MODERNI: I MATERIALI PIÙ RICERCATI

I quadri devono completare lo stile di una casa, per questo motivo è importante prestare attenzione ai soggetti ritratti e stilizzati in modo astratto dall'autore, senza dimenticare di scegliere l'opera anche in base ai materiali che la caratterizzano.

In effetti, uno degli aspetti che non deve mai essere trascurato da chi acquista un quadro astratto riguarda proprio la materia prima utilizzata dall'artista.

Se scegli un prodotto Made in Italy, come quelli sopracitati, ti mette al riparo da materie prime scadenti che, con il tempo, possono far perdere al dipinto l'originaria bellezza e potrebbero anche essere nocivi alla tua salute. Se acquisti prodotti di qualità, quasi certamente, ti imbatterai in manufatti di pregio che possono solo aggiungere senso estetico e personalità alla tua casa. Ma quali sono i prodotti che generalmente vengono impiegati da un artista che dipinge quadri astratti? Cominciamo dicendo che molto spesso i pittori sperimentano, provando nuove materie e nuovi elementi. Per questo è possibile ammirare un quadro astratto su tela ma anche sul vetro, inoltre l'artista può usare elementi, come la resina, per impreziosire il suo dipinto, ma può anche ricorre ai più comuni colori acrilici.

Sovente capita di imbattersi in opera caratterizzata dalla presenza di polveri metalliche o pietre attaccate sui pannelli. I quadri astratti su legno rappresentano al meglio il concetto di come quest’arte sia in grado di adattarsi proprio a tutti i materiali, dando origine ad un’opera originale ed unica nel suo genere.