Asta a sostegno del Museo d'Arte Urbana nella nona edizione di MAU & Co.

Appuntamento sabato 1° dicembre dalle ore 18.30

Sabato 1° dicembre si svolge in Borgo Campidoglio, a Torino, la nona edizione di "MAU & Co. Il Museo d'Arte Urbana nel Borgo Campidoglio" Dalle 18.30 alle 21.30 presso la Galleria del Museo d'Arte Urbana, via Rocciamelone 7 c, asta di opere di formato piccolo e medio, a costi contenuti molto inferiori ai valori di mercato, donate da artisti contemporanei di varie generazioni a sostegno del MAU. I proventi saranno esclusivamente utilizzati per il mantenimento della sede, inaugurata nel 2014. Ingresso libero e rinfresco. In asta opere di : Guido Bagini, Milla Bandiera, Angelo Barile, Ermanno Barovero, Corrado Bonomi, Daniele D'Antonio, Enrico De Paris, Francesco Di Lernia, Matilde Domestico, Roberta Fanti, Theo Gallino, Paola Gandini, Gec, Viola Gesmundo, Gianni Gianasso, Serena Lobosco, Plumcake, Rebor, Spider, Gianfranco Sergio, Vittorio Valente, Ugo Venturini, Salvatore Zito In precedenza: Ore 15.00 : partenza dal Sagrato della Chiesa di San Alfonso, corso Tassoni ang. via Cibrario, visita guidata gratuita alle opere del MAU ed al Borgo Campidoglio con il Direttore Artistico Edoardo Di Mauro, in collaborazione con Abbonamento Musei Torino Piemonte. Ore 16.45 : discesa da torretta Piazza Risorgimento lato via Rosta, decorata dall'artista Karim con un'opera dedicata alla partigiana e Donna della Costituente Teresa Noce, visita con guida al Rifugio Antiaereo in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza. Costo euro 4,00 prenotazioni Numero Verde 800 329 329 L'evento è inserito nel cartellone di Contemporary Arts Torino Piemonte 2018.

