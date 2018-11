Contrarte, l’arte e l’artigianato si uniscono contro la violenza sulle donne

Mercoledì 28 novembre, a tre giorni dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’arte e l’artigianato si uniscono per dire basta a questo aberrante fenomeno. E lo fanno con una bella serata al Circolo del Design di via Giolitti a Torino, organizzata in collaborazione con il Rotary Club di Rivoli, in cui il bello, l’arte e il sociale si uniranno in un evento all’insegna della solidarietà.

Sarà presente la Presidentessa del centro antiviolenza del Comune di Torino Oriana Elia e parteciperanno artisti ed artigiani, le cui opere saranno poste in vendita, con parte del ricavato che sarà devoluta a favore della causa. A coinvolgere artisti, associazioni e partner dell’iniziativa lo stilista Ivan Guerrera: “Ho cercato di convincere amici, artisti, artigiani e persone che amano il bello a prendere parte alla serata per dimostrare concretamente come si può aiutare una causa come quella del centro antiviolenza del Comune”.

“Esporranno gli artigiani di I Love It, una quindicina di artisti di Cna, ci sarà il contributo del Circolo del Design: vogliamo dimostrare che si può unire l’arte con il sociale, il bello contro il brutto della violenza sulle donne”, ha aggiunto Guerrera. Nei suoi intedimenti c’è quello di andare oltre la serata del 28 novembre: “Vorrei creare un evento itinerante, capace di essere ospitato anche in altre realtà non solo torinesi. Un tour in giro per l’Italia, con le associazioni che legano assieme e sanno fare squadra per tenere alta l’attenzione contro questo fenomeno. Per far vincere il bello”.

Andrea Savino del Rotaract Torino Sud Ovest si è detto entusiasta di questa iniziativa: “Mi fa piacere poter constatare come ci sia un interesse crescente per sostenere le azioni del centro antiviolenza del Comune. Ogni serata, ogni evento è utile per portare avanti questo tema e non sentirne parlare solo a ridosso del 25 novembre”.