Una domenica al cinema: i consigli di visione dal Torino Film Festival

Il primo weekend del Torino Film Festival sta riconfermando la forte dedizione del pubblico di cinefili: sale piene dal mattino alla sera, con una buona distribuzione delle pellicole in concorso tra le altre sezioni.

Anche oggi si preannuncia una domenica di fuoco, dalle 9 in avanti. Tempo di ripulire il Cinema Massimo dai residui della tradizionale "Notte horror", ed ecco ripartire l'ingranaggio.

Vi proponiamo alcuni consigli per la visione.

HAPPY NEW YEAR, COLIN BURSTEAD

Jeu de massacre da camera per Ben Wheatley, autore di Kill List, High-Rise e Free Fire. Un classico del genere "famiglia riunita per una festa - in questo caso Capodanno - e si tira gli stracci addosso". Colin (Neil Maskell) ha affittato una villa in campagna per l'ultimo dell'anno. La sorella Gini - a sorpresa - invita anche il fratello David (Sam Riley), che da anni ha interrotto i rapporti con la famiglia. Nelle stanze della magione - nelle ore che precedono la mezzanotte - va in scena uno scambio di ripicche, insulti, ritorsioni, innaffiate da abbondante alcol e british humour.

Il film sarà replicato stamattina alle ore 12 e martedì 27 alle 17.30 (Cinema Massimo).

NOS BATAILLES

Guillaume Senez, vincitore del TFF33 con Keeper, intreccia con grande maestria le lotte sindacali all'interno di una fabbrica con la battaglia personale di un padre ritrovatosi da solo a crescere i due figli. Quando la moglie lo abbandona da un giorno all'altro, Olivier (un intensissimo Romain Duris) deve fare i conti con la complicata quotidianità dell'essere padre e lavoratore instancabile, protettore affettuoso del nido familiare e difensore impavido dei diritti dell'operaio. Una storia di intimità domestica che non può non suscitare tenerezza.

Il film sarà replicato oggi pomeriggio alle 16.30, lunedì 26 alle 9.45 e martedì 27 alle 22.30, sempre al Cinema Reposi.

THE GUILTY

Un thriller "telefonico", capace di tenere lo spettatore in una tensione costante. "The guilty", in concorso, è un film che non si può perdere. Un attore principale, più qualche semplice comparsa, due stanze e un corridoio: questa l'ambientazione. Alsger Holm è un agente di polizia che risponde al numero d'emergenza 112. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, decide di mettersi in gioco anche a costo di scavalcare le regole. Ma la realtà - drammatica - non è quello che sembra. Grandissima prova d'attore per il protagonista: l'attore Jakob Cedergren.

Il film sarà stasera alle 21.45 al Rerposi 3, lunedì 26 alle 12.00 sempre al Reposi 3, e martedì 27 alle 18 al Reposi 2.

Di seguito la presentazione del film in concorso Papi chulo con il regista John Butler.