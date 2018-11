Dr. De: scrivo le rime seguendo il mio cuore

Dr. De nasce nel 1997 in Liguria, si avvicina al rap grazie alle sorelle che ascoltavano rap. Nel 2011 muove i suoi primi passi nel mondo nel rap fino ad incontrare nel 2015 il suo attuale produttore Steve Tarta. Da poco ha pubblicato il disco “The Secret”, dal quale il 3 dicembre uscirà il singolo “Fuego”.

Come è nato Dr. De?

Dr. De nasce ad Andora, dopo qualche anno di gavetta nel 2015 conosco Steve Tarta, il mio attuale produttore, con cui sono cresciuto artisticamente.

Alla fine degli anni Novanta nasceva la scena rap italiana con Neffa, Fabri Fibra insieme agli Uomini di Mare, tu che sei nato proprio in quegli anni. Quali rapper ti ispirano?

Avendo due sorelle più grandi già all’eta di 5/6 anni ascoltavo hip hop italiano e non, ma anche molti altri generi musicali. Crescendo mi sono appassionato al modo dei Club Dogo ma anche artisti come Colle Der Fomento o Kaos One

Cosa ispira la scrittura dei tuoi testi?

Principalmente di notte da solo o in studio con Steve Tarta ci dedichiamo a studiare le migliori melodie del ritornello e per le strofe. Di seguito ascoltando il beat l’argomento viene quasi da sé in base ai suoni e al mood. Scrivo di me seguendo le mie emozioni e ciò che dice il mio cuore. Calcoli sempre di dover fare ottimi incastri e giochi di parole.

Hai pubblicato da poco il disco “The Secret”, raccontacelo.

The Secret per me e Steve Tarta è il primo disco insieme quindi ha un valore sentimentale enorme. Racconta del mio 2017/2018 e dei suoi alti e bassi con canzoni più esplicite e di rivalsa come “Affari” e “Disco d’oro”. Poi c’è una canzone creata proprio per i live, “Mappa”e una hit con il video fuori su Youtube che è “Tutto bene”. Un ultima racconta di me al 100% dal titolo “Diverso” che si commenta da sola all’ascolto. Il mio disco è fuori su tutte le piattaforme digitali come Spotify, Itunes, Amazon music, ecc.

L’importanza del videoclip nel mondo rap?

Nel 2018 secondo me il videomaker ha la stessa importanza del Produttore e dell Rapper se si parla di un progetto con il video ufficiale. Allo stesso tempo nel 2018 non si può far uscire quasi nulla senza video se si è emergente o comunque non con un pubblico fisso.

Cosa ne pensi della scena rap torinese.

Non mi sento di commentare un ambiente musicale che non conosco a pieno.

News, live in programma, appuntamenti.

Il mio manager Andreas Busin in arte Big del Fish sta scritturando e stipulando accordi e contratti coi miglior locali torinesi e della riviera ligure di Ponente, da Alassio fino ad arrivare a Sanremo. Giovedì 6 dicembre sarò special guest nel club più esclusivo di Torino, il One apple durante la serata targata Marylou. Presenteremo il mio ultimo singolo “Fuego” assieme ai direttori artistici Yves le Funk, Luca Lucarelli, Francesco Valsania e 011Comunication magnifica e super come parter. In programma c’è una collaborazione con Yves per creare un nuovo format “Trappando con il Tablos”. Altro? Vi aspettiamo giovedì sera!

Info su https://www.facebook.com/DR-De-286077938691554/