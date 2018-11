Unioncamere Piemonte, è Vincenzo Ilotte il nuovo presidente. Raccoglie l'eredità di Ferruccio Dardanello

“La responsabilità che avete voluto affidarmi mi onora profondamente - ha commentato Ilotte poco dopo l'ufficialità-. Mi preme innanzitutto rivolgere un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto al presidente Ferruccio Dardanello: con passione e senza mai risparmiarsi, si è impegnato per valorizzare le capacità ed eccellenze piemontesi dentro e fuori i confini regionali".



"Negli anni in cui è stato presidente - ha aggiunto Ilotte - Unioncamere Piemonte ha vissuto una profonda trasformazione e un’articolata riorganizzazione interna (a seguito della recente riforma del Sistema camerale e dei nuovi compiti affidati dal Decreto Legislativo 219 del 25 novembre 2016) che l’hanno resa più forte per rappresentare al meglio il sistema imprenditoriale piemontese. Ringrazio anche il Segretario generale e tutto il personale di Unioncamere Piemonte per l’egregio lavoro finora svolto e per tutto l’impegno e la professionalità che impiegheranno per il prossimo triennio”.