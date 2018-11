Luigi Bobba annuncia: "Mi fermo qui, rinuncio a candidarmi a segretario regionale del Pd"

1. Mi fermo qui. La mia disponibilita' a candidarmi alla segreteria del regionale del partito Democratico piemontese non trova ragioni sufficienti per essere confermata e appare fortemente incrinata.

3. La seconda ragione - forse quella piu' evidente e quella che più mi aveva spinto a mettermi in gioco - stava nel tentativo di dare voce e sostegno ai territori del Piemonte non torinese, ai diversi Piemonti. Cio' in forza del minore consenso di cui gode il PD in queste aree; del fatto che la sua rappresentanza parlamentare è stata in gran parte sacrificata in ragione di equilibri nazionali e regionali; e infine perche' il peso elettorale di questi territori sara' una variabile decisiva per rimontare lo svantaggio elettorale e provare a vincere le prossime elezioni regionali con Sergio Chiamparino.

Lo stesso presidente aveva preso decisamente posizione sulla riforma della legge elettorale che -così com'è oggi - porterà probabilmente a lasciare fuori dal Consiglio regionale i rappresentati dei territori più piccoli e marginali. Dunque una candidatura del Piemonte 2 ben rappresentava questa istanza politica e giustificava la celebrazione di un Congresso regionale in tempi distinti da quello nazionale. Un segretario del Piemonte 2 - come peraltro avevano chiesto i segretari di sette province - poteva diventare un vettore potenziale per dare voce a istanze , soggetti e comunità che rischiano diventare sempre piu' marginali nonche' territorio di conquista della Lega di Salvini.