Da 2020 a Europe: cambia l'Horizon, ma non il panorama che lega il nostro territorio al mondo UE. "Ma vogliamo fare parlare di noi i cittadini comuni"

"Cerea da Bruxelles". Ma l'Europa dunque è matrigna o va vista come allevatrice in grado di fare crescere i singoli territori che la compongono? Dalla frase con cui ha esordito Renzo Tomellini, uno dei massimi referenti a livello UE per Horizon Europe, una certa vicinanza sembrerebbe esserci. Ma non è solo lessicale. E questo è stato il fulcro dell'incontro di questa mattina al Politecnico di Torino, ribattezzato proprio "Verso Horizon Europe", per analizzare gli scenari futuri nel rapporto tra imprese e mondo accademico in un contesto di partnership e collaborazioni internazionali.