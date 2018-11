Le vie di Torino in cui saranno posizionati questa settimana gli autovelox

Sono state rese note, come ogni settimana in anticipo, le strade in cui potranno essere effettuati i controlli della velocità pericolosa, con autovelox e telelaser, al fine di tutelare la Sicurezza Stradale e ridurre gli incidenti.

La registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale per il controllo del Codice della Strada.

Lunedì 26 Novembre

Corso Venezia, Via Pietro Cossa, Strada Aeroporto, Corso Orbassano, Via Settembrini, Via Botticelli



Martedì 27 Novembre

Mercoledì 28 Novembre

Giovedì 29 Novembre

Venerdì 30 Novembre

Sabato 1 Dicembre

Domenica 2 Dicembre

Nessun accertamento

IMPIANTI FISSI - in ottemperanza al Decreto M.I.T. 282 del 13/06/2017