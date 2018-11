Gli universitari del San Luigi attaccano quelli di Unito: "Noi non stiamo con i No Tav"

E' polemica tra gli universitari torinesi, dopo le dichiarazioni di ieri da parte del Presidente del Consiglio Studenti di Unito durante l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2018/19, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. La dichiarazione a favore dei No Tav non è stata gradita dai colleghi del San Luigi.

Di seguito, ecco la lettera dei rappresentanti degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga: "Nel corso della cerimonia di ieri, la lista di maggioranza in Ateneo ha dichiarato che gli studenti di UniTo “stanno con il movimento No Tav”. Le dichiarazioni che la Presidente ha fatto a nostro nome non sono state in alcun modo condivise con il Consiglio degli Studenti, pertanto non ci rimane altra scelta che esprimerci direttamente".

"Come Universitari San Luigi ed a nome della comunità studentesca che rappresentiamo, non possiamo che dissociarci da questa presa di posizione: il sostegno al movimento No Tav è materia complessa su cui gli studenti appaiono ancora in dibattito, ben lontani dalla compattezza che chi ci ha rappresentati all'inaugurazione ha voluto mostrare. Riconosciamo la presenza tra il nostro elettorato sia di sostenitori "No TAV" sia di sostenitori "Pro TAV", e crediamo che chi è stato eletto con un mandato ben preciso, rappresentare gli universitari di Torino in quanto studenti, non possa permettersi di presentare le proprie idee politiche in merito come condivise dalla totalità".

"Pur condividendo alcuni passi del discorso, prima fra tutti la ferma contrarietà alla firma sul cd “Decreto Sicurezza”, pensiamo che questa continua ricerca di una vetrina politica non faccia altro che allontanare i rappresentanti dalla propria base elettorale, e impoverire le battaglie di chi, in questa base, si spende quotidianamente per difendere le proprie idee. La nostra visione di rappresentanza prevede di ricercare quelli che sono gli interessi generali degli universitari, ritenendo il nostro elettorato abbastanza maturo da esprimere le proprie posizioni sul TAV Torino-Lione autonomamente, nei cortei e nei dibattiti a questo scopo organizzati".

"La lista che detiene la maggioranza in Ateneo evidentemente non la pensa come noi: ci permettiamo di concludere scrivendo che al loro posto cercheremmo un dialogo più condiviso con le minoranze in merito a temi così controversi, soprattutto se fossimo stati eletti da meno del 10% degli aventi diritto".