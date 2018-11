Furlan (Cisl): "Abbiamo scommesso su Fca, adesso vogliamo certezze. Soprattutto sull'occupazione"

E' cominciata questa mattina alle 9 la giornata "torinese" di Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl che è intervenuta alle 9 e alle 11.15 a due assemblee dei lavoratori della Divisione Veivoli (Caselle Nord e Sud) del Gruppo Leonardo Spa (ex Alenia), indette dalle rsu Fim-Fiom-Uilm del sito, per spiegare la piattaforma unitaria e le proposte di Cgil Cisl Uil sulla Legge di Bilancio 2019.



"Vogliamo che questa legge cambi - ha detto - che metta al centro la crescita, lo sviluppo e il lavoro. Invece, di questi 22 miliardi, troppo poco arriva agli strumenti della crescita. Servono investimenti in infrastruttura, ma anche in ricerca e formazione per far ripartire con forza il Paese", ha detto Furlan. "Sbloccare le opere pubbliche vuol dire creare infrastrutture materiali, come la Tav, ma anche immateriali". "C'è un clima di attenzione e di partecipazione - ha proseguito Furlan - a Torino come nel resto del Paese, ma chiediamo al Governo di aprire davvero un tavolo di confronto. Conte è l'unico presidente che non ha mai convocato le parti sociali, in questo frangente di scelte strategiche per il Paese. Credo sia suo dovere farlo, ma è anche una sua opportunità".

E sul lavoro, "bisogna creare lavoro di qualità, velocizzando riforme importanti come quelle sulla pubblica amministrazione, soprattutto digitalizzando, senza tagliare su sanità e sociale - ha aggiunto -. C'è solo un modo per togliere le persone dalla povertà ed è creare nuovi posti di lavoro".