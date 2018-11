Centrale del Latte di Torino compie 20 anni con l'evento benefico "Un dono per tutti"

Compie 20 anni quest’anno “Un Dono per tutti”, la manifestazione da sempre organizzata e gestita da Centrale del Latte di Torino, con il prezioso contributo delle più importanti associazioni no profit come Casa U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS), Sermig, Fondazione FORMA e Protezione Civile e, dall’anno scorso, la collaborazione di Eataly.

La manifestazione è nata dalla volontà dell’azienda di rendere più piacevole il periodo natalizio ai bambini meno fortunati. Ogni anno coinvolge il pubblico torinese e le famiglie piemontesi più sensibili che partecipano alla raccolta di doni e giochi, poi ridistribuiti attraverso le associazioni benefiche del territorio. Nel corso degli anni l’evento ha proposto momenti indimenticabili, coinvolgendo alla nobile causa, artisti, personaggi pubblici o semplici fan. Ogni anno show, palchi con musica, intrattenimenti, concerti di Natale, laboratori hanno animato la location della manifestazione che all’inizio era organizzata nel centro città e dall’anno scorso, attraverso la collaborazione di Eataly si è potuta spostare nel paradiso gourmet cittadino, a Lingotto, nel piazzale davanti allo store. Ogni anno la manifestazione è in grado di raccogliere migliaia di doni. Per tutti coloro che contribuiscono al generoso dono è previsto un regalo speciale dedicato dall’azienda.

Quest’anno, per celebrare l’anniversario dei 20 anni consecutivi per la manifestazione, poi verrà riproposta in versione MP3 (scaricabile attraverso QR CODE) la compilation originale registrata in occasione delle prime edizioni con il contributo di famosi artisti, allora ancora agli albori della propria carriera, come Neja, Samuel dei Subsonica, Marco Berry e Gianpiero Perone. A partire dall’8 dicembre, per un totale di 17 giornate intere (dalle 10.00 alle 20.00 dall’8 al 9, dal 14 al 16 e dal 21 al 24 dicembre; dalle 16.00 alle 20.00 dal 17 al 20, il 30 e il 31 dicembre, il 5 e 6 gennaio), l’ormai attesa casetta della Centrale del Latte sarà attiva in Via Nizza 230/14. In segno di continuità dell’iniziativa, la manifestazione poi si sposterà, come accaduto negli ultimi anni anche in provincia. La tradizione infatti vuole che alcuni abeti utilizzati per l’allestimento, a fine manifestazione, vengano ripiantumati, presso le scuole dei comuni della provincia di Torino, come gesto buon auspicio.

Questi ulteriori eventi sono capaci di coinvolgere i comuni, i loro rappresentanti, le scuole e centinaia tra bambini e i ragazzi delle scuole che si attivano con grande coinvolgimento. Solo negli ultimi tre anni 11 sono state le cittadine piemontesi che hanno preso parte all’iniziativa, piantumando gli alberi de “Un Dono per Tutti” nel proprio comune: ricordiamo nel 2016 Canavese Agliè, Front e Rivarolo, nel 2017 Cuorgnè, Feletto, Ozegna, Barbania e Favria e nel 2018 Orbassano, Busano e Settimo Torinese. Centrale del Latte di Torino è leader in Piemonte per la produzione e distribuzione di latte (fresco, a lunga durata ESL e a lunga conservazione UHT), panna, prodotti freschi/freschissimi (insalate di IV gamma, yogurt e latte fermentato, latticini, bevanda di soia, uova, pasta fresca e molti altri).

La ricerca della qualità e il controllo della sicurezza di tutta la filiera sono massime e la mission aziendale è produrre e commercializzare prodotti di alta qualità, sviluppando e rafforzando il proprio ruolo di polo interregionale collocato tra i grandi gruppi di riferimento e i numerosi operatori di piccole dimensioni. www.centralelatte.torino.it; www.facebook.com/centraledellatteditorino.