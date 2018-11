Condivide post di Askatasuna su Facebook: bufera sulla consigliera PD in Circoscrizione 4 Cristina Abate

Bufera interna al Partito Democratico piemontese: l'ex deputato Stefano Esposito ha, infatti, duramente attaccato su Facebook la consigliera della Circoscrizione 4 Cristina Abate, rea di aver condiviso un post del centro sociale Askatasuna contenente il video dell'intervento della presidente del Consiglio degli Studenti Teresa Piergiovanni durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino. Il post è poi stato modificato utilizzando un altro video.

Esposito non ha digerito, in modo particolare, la fonte utilizzata: “Per favore qualche anima buona del PD torinese telefoni a questa consigliera di circoscrizione per spiegarle cosa ha condiviso. Capisco il pluralismo, ma almeno i 4 punti cardinali per chi è iscritto al PD dovrebbero essere chiari. Uno di questi è che Askatasuna è l’emblema del teppismo politico in questa città. Spiegatelo a Cristina Abate”. L'attacco ha immediatamente trovato un sostenitore nel consigliere regionale Luca Cassiani, ecco il suo commento: “Capisci? Ecco perché non abbiamo futuro! Nessuna regia, nessuna formazione, buttati in aula senza alcuna cultura né cultura politica. Spaesati ed avulsi dal contesto, sembrano dei grillini qualsiasi. L’Uomo Qualunque torna alla ribalta...altro che selezione delle classi dirigenti”.

Cristina Abate è poi intervenuta direttamente sulla vicenda spiegando la propria versione dei fatti: “Ho voluto condividere – ha dichiarato - quel post perché sono completamente in sintonia con il pensiero della studentessa intervenuta ieri in Università, che oltre al TAV ha parlato di diritti e inclusione, al di là della fonte usata. L'ho poi modificato per il quieto vivere e per la stima che nutro verso alcune delle persone che me l'hanno chiesto; nonostante questo, lo condividerei di nuovo senza problemi. Quello che non trovo corretto, al contrario, è il polverone alzato alle mie spalle con un post pubblico scritto senza neanche taggarmi: credo ci fossero altri modi per poter dialogare visto che il mio numero è facilmente reperibile dai compagni di partito”.

A prendere le difese di Abate è stato il collega in Circoscrizione Gianvito Pontrandolfo: “Cristina - ha ammesso – è una delle persone più attive sul territorio, sempre attenta ai bisogni e alle problematiche degli ultimi. L'attuale dirigenza, al contrario, invece di impegnarsi troppo nel fare liste e costruire candidature, dovrebbe ascoltare chi lavora sul campo e, soprattutto, chi ascolta gli studenti e la base”. La replica di Askatasuna, da tempo al centro di reciproche provocazioni con Esposito, è lasciata a un ironico “Cose da Partito Democratico”.