Questa la programmazione del Teatro Regio di Torino nella settimana che va dal 30 Novembre al 6 Dicembre.

IL REGIO A RIMINI • GALA VERDI-WAGNER DIRETTO DA MANLIO BENZI E LE 8 STAGIONI DI VIVALDI E PIAZZOLLA ALLA 69ª SAGRA MUSICALE MALATESTIANA

Per la 69esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, triplo concerto del Teatro Regio presso il rinato Teatro Galli di Rimini. Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre alle ore 21, l’Orchestra e il Coro del Regio diretti da Manlio Benzi saranno i protagonisti del GALA VERDI-WAGNER: in programma, celebri sinfonie e cori dalle opere di Giuseppe Verdi (Aida - La traviata - Macbeth - Don Carlo) e di Richard Wagner (Der fliegende Holländer - Parsifal - Tannhäuser). Il coro è istruito da Andrea Secchi. Sabato 1 dicembre alle ore 11 l’Orchestra del Regio, sotto la guida di Sergey Galaktionov – anche violino solista – darà vita a una originale e ideale “sfida” tra Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla, con l’esecuzione alternata delle rispettive QUATTRO STAGIONI.

AL REGIO IN FAMIGLIA • “CONCERTO STRAORDINARIO” CON LA MITICA COMPAGNIA DEL TEATRO DELLE MARIONETTE DI OBRASZOV DI MOSCA

In prossimità del Natale, per il cartellone di “Al Regio in famiglia”, mercoledì 5 dicembre ore 20 approda al Piccolo Regio Puccini CONCERTO STRAORDINARIO, uno spettacolo esilarante ideato e messo in scena dal Teatro delle marionette di Sergej Obraszov di Mosca, la più famosa compagnia di marionette al mondo, entrata nel Guinness dei primati per il maggior numero di spettatori in più di 40 nazioni. Edward Aplombov, direttore d’orchestra e deus ex machina del rutilante Gala, è un mago nel suscitare le risate del pubblico, un poliglotta capace di scherzare in 24 lingue! Si alternano sul palco una carrellata di artisti – ballerini, cantanti, musicisti, prestigiatori – con le loro irresistibili caricature. La regia è di Vladimir Kusov. Lo spettacolo è indirizzato alle famiglie con bambini tra i 4 e i 9 anni. Repliche per le scuole il 5 dicembre ore 10.30 e il 6 dicembre ore 10.30 e ore 15. I biglietti per tutte le recite sono esauriti.

CONCERTO DI NATALE • I BAMBINI DELL’ORCHESTRA ACCADEMIA SUZUKI IN CONCERTO PER I GIOVANI IMPRENDITORI

Lunedì 3 dicembre ore 21 al Teatro Regio, CONCERTO DI NATALE organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino. Sul palcoscenico, 80 bambini tra i 7 e i 10 anni compongono l’Orchestra dell’Accademia Suzuki Talent Center diretta da Marco Mosca, che eseguirà musiche di Mozart, Beethoven, Massenet, Popper, Holst Brook, Brahms, oltre a un nutrito programma di brani tradizionali natalizi. L’ingresso è riservato a inviti. Per Informazioni - Tel. 011.5718.398/417 e ggi@ui.torino.it.

BASTA UN CLICK! • DIVERTIRSI A TEATRO: SPETTACOLO DI BENEFICENZA PER L’ASSOCIAZIONE MANI COLORATE

Sabato 1 dicembre alle ore 21 al Piccolo Regio Puccini, l’Associazione Culturale Teatrosolarte Arte e solidarietà di Asti presenta Basta un click!, una divertente pièce teatrale giocata sugli equivoci generati dal possesso di androidi tuttofare. Il testo e la regia sono di Pellegrino Delfino. La serata è di beneficenza a favore di Mani Colorate, associazione che opera per la difesa dagli abusi sui bambini.

FESTIVAL DELL’EDUCAZIONE • LABORATORIO-GIOCO GRATUITO PER BAMBINI CON MAMMA E PAPÀ SULL’“ELISIR D’AMORE” DI DONIZETTI

Per Il Sabato del Regio e nell’ambito del Festival dell’Educazione, promosso dalla Città di Torino, sabato 1 dicembre alle ore 14 nella Sala Caminetto del Teatro Regio, con Operando con mamma e papà si potrà sperimentare in prima persona l’emozione e il divertimento del fare teatro. Si tratta di un laboratorio-gioco per grandi e piccoli (dai 3 ai 10 anni) sull’opera L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili: occorre però prenotare telefonicamente entro le ore 15.30 di venerdì 30 novembre all’Ufficio Attività Scuola - Tel. 011.8815.209.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 20 novembre e di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre: l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 1 dicembre sono in programma 4 visite, alle ore 11 – 11.45 - 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte. Sono anche previste – solo su prenotazione – visite in lingua francese, spagnola e tedesca. Info e prenotazioni: Tel. 011.8815.209.

STAGIONE D’OPERA 2018-2019 • SONO IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: La traviata di Giuseppe Verdi (14-23 dicembre), Roberto Bolle and Friends (31 dicembre), Madama Butterfly di Giacomo Puccini (10-20 gennaio), Rigoletto di Giuseppe Verdi (6-17 febbraio), Agnese di Ferdinando Paër (12-24 marzo), Pinocchio di Pierangelo Valtinoni (22-23 marzo), La sonnambula di Vincenzo Bellini (10-20 aprile), Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev (3-8 maggio), L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini (22-28 maggio), La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (12-22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (2-7 luglio).

Le recite di “Roberto Bolle and Friends” del 29 e 30 dicembre sono esaurite.

I CONCERTI 2018-2019 • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli appuntamenti della Stagione sinfonico-corale del Teatro Regio, concerti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale.

AL REGIO IN FAMIGLIA 2018-2019 • IN VENDITA I BIGLIETTI PER GLI SPETTACOLI DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI E AI LORO GENITORI

Al Regio in famiglia è un cartellone di spettacoli a condizioni di biglietteria eccezional­mente favorevoli. È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli: Pinocchio (Teatro Regio, 22 e 23 marzo), Dolceamaro e la pozione magica (Piccolo Regio Puccini, 11 maggio) e Opera Biberon (Foyer del Toro, 18 maggio).

I biglietti per lo spettacolo di marionette “Concerto Straordinario” del 5 dicembre al Piccolo Regio sono esauriti.

