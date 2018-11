B&B Sweet Life: pernottare a Peschiera del Garda vicino a Gardaland

Trascorrere una giornata a Gardaland, il parco divertimenti più famoso d'Italia, è certamente un'esperienza che tutti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita, sia bambini che adulti. Per chi arriva da lontano, ma anche per chi desidera prolungare la gita fuoriporta con un po' di meritato relax, il luogo migliore in cui soggiornare nei pressi di Gardaland è certamente il Bed & Breakfast vicino Gardaland Sweet Life, situato nel comune di Peschiera del Garda. Questo bed and breakfast, infatti, non solo consente di raggiungere il parco divertimenti in soli 15 minuti di auto, trovandosi a una manciata di chilometri da esso e risultando perciò davvero comodo, ma in più, con l'eleganza della sua struttura e i servizi offerti, renderà unico il soggiorno di ciascuno.



Il B&B Sweet Life è collocato nella tranquilla campagna di Peschiera del Garda, meravigliosamente immerso nel verde. Dalla sua posizione si gode di un panorama eccezionale sui vitigni che lo circondano e sull'incantevole Lago di Garda.



Le sue camere sono arredate con ottimo gusto, pulite, accoglienti e curate nei minimi dettagli, per garantire agli ospiti il massimo comfort. Sono tutte dotate di aria condizionata, televisore led 43’, mini bar rifornito con bevande e snack inclusi nel prezzo, utile cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoi, spugne e connessione wi-fi gratuita, in modo da trasformare una semplice vacanza in una vera e propria coccola per gli ospiti.



Le attenzioni però non sono finite qui: la prima colazione è decisamente ricca e variegata, venendo incontro alle esigenze più svariate. Viene servita in una graziosa sala che si affaccia sul bel giardino del bed and breakfast oppure, se la stagione lo consente, direttamente nella parte esterna della struttura. Qui gli ospiti possono inoltre rilassarsi sugli eleganti divanetti e sulle amache poste sotto il porticato oppure usufruire della piscina esterna e del solarium, dotato di comodi lettini e ombrelloni, per gustare al meglio le giornate soleggiate del Lago di Garda in pieno relax.



Il B&B Sweet Life di Peschiera del Garda offre ai propri ospiti anche degli ulteriori servizi tra cui il parcheggio auto gratuito e il servizio in camera, o ancora, solo su richiesta e a pagamento, i servizi di lavanderia e stireria.Sono inoltre previste delle particolari convenzioni per rendere davvero unico il periodo di permanenza presso il bed and breakfast e fornire la possibilità di conoscere le bellezze e le eccellenze della zona sud del Garda. Queste convenzioni prevendono prezzi speciali per il noleggio di bici elettriche oppure, per coloro che dovessero viaggiare con i trasporti pubblici, anche di automobili. Inoltre sono riservati degli sconti anche agli ospiti che si recheranno all'Agriturismo Sapori in Cantina, dove deliziare il proprio palato con i genuini piatti tipici locali, e alla Cantina Fraccaroli, dove lasciarsi tentare dalle degustazioni dei pregiati e rinomati vini autoctoni. In ultimo ma non meno importante, è prevista anche la possibilità di usufruire di una navetta aeroportuale a pagamento.



Tutto ciò risulta essere un'ottima opportunità per chi abbia voglia di approfittare della divertente gita al parco di Gardaland per scoprire anche il territorio del Garda, soffermandosi in questi luoghi per diversi giorni ed esplorando i borghi e scoprendo le attrattive culturali o altrimenti, più semplicemente, per concedersi qualche giorno di riposo in questa struttura elegante e raffinata.



Il Bed and Breakfast Sweet Life saprà accogliere i visitatori con grande professionalità, attenzione ad ogni necessità e discrezione. Ciò che desiderano offrire i proprietari a coloro che soggiornano qui è proprio quel senso di ospitalità che caratterizza gli abitanti del Garda, rendendo indimenticabile e incredibilmente piacevole la vacanza sul Lago di Garda.