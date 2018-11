Comau presenta le proprie competenze nella gestione di progetti industriali per il settore della mobilità elettrica

Comau partecipa alla business convention VTM 2018 - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, organizzata per la prima volta a Torino, il 27 e 28 novembre, alle OGR - Officine Grandi Riparazioni, dalla società ABE - Advanced Business Events - e promossa da Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino e Ceipiemonte.

Durante l’edizione 2018 di VTM - di cui Comau è industrial partner e sponsor – i rappresentanti di istituzioni, startup, aziende italiane e internazionali attive nel settore Automotive e dei trasporti sono chiamati a confrontarsi su nuove opportunità, soluzioni e tecnologie innovative per la mobilità del futuro: dai veicoli ibridi, elettrici e a guida autonoma, alla cybersecurity, fino alla logistica e ai servizi IoT che caratterizzano Industry 4.0.

Comau mette in mostra le sue competenze nella gestione di progetti industriali per l’E-Mobility. In particolare, durante la Conference Session del 27 novembre è in programma uno speech di Gianfelice D’Ippolito, Comau Head of E-Mobility Sales EMEA: “L’impegno di Comau nel settore della mobilità elettrica è espressione della continua capacità di innovazione che contraddistingue la nostra azienda. Grazie ad oltre 45 anni di esperienza nell'automazione industriale a livello mondiale, oggi Comau opera come “one provider for all” a livello globale, per la fornitura di tecnologie e sistemi di produzione completi, dal body assembly al power systems, per la realizzazione di vetture elettriche, così come per il settore automotive tradizionale”.

“Know-how. Right now. The forefront of mobility” è il concept con cui Comau si presenta al mercato dell’E-Mobility, grazie a competenze e a un’esperienza consolidata che le permettono di seguire il cliente in ogni fase di realizzazione di un veicolo elettrico. Per dimostrarlo concretamente, nel corso dello speech, Comau illustra al pubblico tre interessanti case history dedicate a questo settore: due progetti, sviluppati recentemente e con impianti già attivi, attestano le competenze di Comau nel settore dell’assemblaggio del corpo e del motore di una vettura elettrica, mentre il terzo è un progetto in fase di simultaneous engineering che riguarda l’assemblaggio delle trasmissioni e delle batterie elettriche di una vettura, con il quale Comau ha supportato l’azienda cliente durante tutti gli step di progettazione e produzione del veicolo.

In entrambe le giornate, Comau partecipa all’evento con uno stand allestito nell’area Innovative Plaza, dove i visitatori possono ricevere informazioni più approfondite in merito ai progetti di E-Mobility, presenti e futuri, dell’azienda.

Infine, il 28 novembre i manager Comau sono presenti alla B2B Session, con incontri di business one-to-one destinati ad imprese e professionisti che vogliano avere maggiori dettagli sulla possibilità di avviare collaborazioni e partnership strategiche in questo settore.