Da "Giro d'Italia" alla "Color Run", con Francesco Randazzo alla Talk Night dell'ARTeficIO music club

Radio 105, R101, Giro d'Italia, The Color Run Italia, Juventus, sono solo alcune delle medaglie al petto di un professionista dalla carriera infinita. Venerdì 30 novembre alle ore 21 per l’appuntamento fisso con le Talk Night dell'ARTeficIO music club, sarà protagonista uno dei frontman e master of cerimonies per eccellenza dei più famosi brand nazionali e internazionali: Francesco Randazzo. Al centro al format serale del venerdì sera, condotto da Andrea Frisk Hitfinders Lazzero, una figura eclettica e trasversale, che ha fatto dell'intrattenimento la sua professione, con uno stile marcato e inconfondibile.

Dal “Giro d’Italia” alla “The Color Run”, passando dal principale strumento della voce con Radio 105, R101 fino a RDS e Radio Deejay, Francesco Randazzo ha maturato un’esperienza che pochi hanno in Italia e probabilmente in Europa, attraversando i più grandi eventi sportivi, le convention e più in generale il grande mondo dell’intrattenimento.

Un animale da palcoscenico, capace di trasformarsi da esaltatore di folle a intrattenitore e presentatore di convention nazionali per i maggiori brand internazionali: Nike, Juventus, Adidas, sono solo alcuni dei marchi che lo hanno reso una figura eclettica e capace di far convivere in sé le diverse anime che caratterizzano una professione in perenne movimento e in costante contatto con il pubblico.

Una figura unica in grado di muoversi con grande personalità fra “palco e realtà”, che ritrae la professionalità di uno speaker “fuori dallo studio” nel mondo di chi gli eventi li fa, li vive e li crea con uno stile inconfondibile, attraverso una professione ancora nuova e tutta da esplorare.

Al Circolo Arci dell’ARTeficIO, Francesco Randazzo porta quindi la maturità che lo ha portato ad affrontare, come pochi altri e a colpi di successo, i più grandi palchi dei più grandi eventi per i marchi più disparati, passando attraverso gli anni di esperienza maturati dietro ai microfoni nelle migliori radio. Una serata dal taglio informale, che oltre ad invitare allo scambio con le domande dirette del pubblico, consentirà di conoscere i progetti, di oggi e di domani, dell’ospite della serata.

“Al pubblico dell’ARTeficIO” – afferma Francesco Randazzo – “mostrerò come il mio lavoro non si riesca a capire fino a quando non lo si vede: è una sfida quotidiana che attinge dall’esperienza, ma che spesso mi porta a dover tirar fuori il coniglio dal cilindro e a provare il brivido dell’imprevisto, che si tratti del Preshow dei Giochi olimpici invernali a Torino nel 2006, oppure del Torneo Preolimpico di Basket, o di una partita di calcio della Juventus. Proprio “dal campo” della Juventus ho imparato a costruire un rapporto fra me e il pubblico, un legame che mi ha portato a diventare “il pazzo inviato delle tribune”, dove intervistavo i tifosi attraverso interventi dal taglio sempre immediato e esilarante. Una professione imparata quotidianamente e che non si può completamente insegnare, ma che voglio raccontare all’ARTeficIO, attraverso le esperienze e quegli aneddoti di vita che mi hanno portato al fianco di network, personaggi e speaker importanti, come Linus, Simona ventura, Marco Mazzoli, Federico l’Olandese Volante e tanti altri”.

Andrea Frisk Hitfinders Lazzero anticipando la serata, dichiara: “Ho avuto modo di lavorare con Francesco e di ascoltarlo live in radio. Ciò che da subito mi ha colpito di lui, è l’abilità di essere sul pezzo e di prepararsi in pochissimo tempo, perché vorace di tantissimi argomenti. Ha la rara capacità di cogliere “al volo” elementi che hanno una leva centrale per la comunicazione, che ottengono maggior appeal verso il pubblico. Quando aspetta Linus sul palco, ad esempio, senza una precisa scaletta è in grado di muoversi come eccellente maestro di cerimonie che crea e dà forma agli eventi, recuperando momenti morti, mantenendo sempre un grande equilibrio fra l’animale da palco che sa far divertire il pubblico e la formalità di cerimoniere. L’ho fortemente scelto per questa serata, perché è un grande punto di riferimento nel coinvolgimento del pubblico”.

Per la seconda stagione dell’ARTeficIO, la programmazione del venerdì sera prosegue quindi a ritmo serrato con le serate in compagnia dei protagonisti che hanno fatto la storia del mondo dell’intrattenimento fra radio, musica, e tv, attraverso aneddoti, avventure e condivisione di racconti.